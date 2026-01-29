カルビーとペルフェッティ・ヴァン・メレ、日本国内における独占販売代理店契約を締結

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信、以下「カルビー」）は、ペルフェッティ・ヴァン・メレと日本国内における独占販売代理店契約を締結したことをお知らせいたします。（販売開始は2026年11月）

この契約に基づき、カルビーは「フリスク」「メントス」「チュッパチャプス」をはじめとする日本市場において長年親しまれてきたペルフェッティ・ヴァン・メレ製品の販売および物流業務を引き継ぎます。カルビーは、3カ年計画「Change 2025」の主要な柱の一つとして、国内コア事業の強化を掲げてきました。今回の契約締結によって、従来の国内事業の延長線上にはない新たな価値を消費者に提供し、収益性の向上を実現することを目指します。

一方、ペルフェッティ・ヴァン・メレ はカルビーの国内における強力な営業力、多様な販売チャネル、そして広範な物流ネットワークを活用することで、自社ブランド商品の拡販をさらに推進していきます。

カルビーはこれまで、自社ブランドに加え、連結子会社ジャパンフリトレー株式会社を通じて「Frito-Lay」ブランドの商品を提供してまいりました。今回の戦略的パートナーシップにより、ペルフェッティ・ヴァン・メレ の人気ブランドを新たに商品ポートフォリオに加えることで、価値提供の幅を広げるとともに、お客様との接点を拡充し、より豊かな消費体験を提供してまいります。

なお、日本国内におけるブランド管理およびマーケティング戦略は、引き続きペルフェッティ・ヴァン・メレが担当します。

ペルフェッティ・ヴァン・メレ・ジャパン・サービス株式会社：https://www.perfettivanmelle.jp/

【カルビーグループについて】

1949年の創立以来、私たちは、自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して、人々の健やかなくらしへの貢献を実践してきました。変わらぬ企業理念のもと、100年を超えてなお挑戦を続ける企業になるべく、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。 カルビーグループは、次なる成長に向けた変革に踏みだすことで、新たな食の未来を創造します。（https://www.calbee.co.jp/）

【ペルフェッティ・ヴァン・メレについて】

ペルフェッティ・ヴァン・メレ（Perfetti Van Melle、PVM）は、140以上の国で菓子やチューインガムを製造・販売している非上場企業です。PVMは、革新的で多様性に富み、世界中で愛されている製品を通じて消費者を喜ばせていることから、菓子業界のグローバルリーダーとして知られています。同社は、「フリスク」「メントス」「チュッパチャプス」など世代を超えて愛されてきたローカルブランドや国際的に認知されたブランドを多彩に取り揃えています。2024年には、ペルフェッティ・ヴァン・メレ・グループの売上高が40億ユーロを超えたと報告されています。