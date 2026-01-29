時間の境界を再編し、感覚をかたちにするクリエイティブブランドCITY COUNTRY CITYとの待望のコラボレーションが実現　次世代のハイブリッド・アウトドアスニーカー『JASPER III』

キーン・ジャパン合同会社

2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、地球環境負荷を低減した製法で革新的なハイブリッドフットウェアを提案しているアウトドア・フットウェアブランド「KEEN（キーン）」は 過去・現在・未来を融合させ、人・事・物・場所・音などからインスピレーションされたものづくりをするCITY COUNTRY CITY（シティーカントリーシティー）(https://citycountrycity-ccc.com/)との、初めてのコラボレーションアイテムを2月6日（金）よりラフォーレ原宿に店舗を構えるGR8にて先行発売します。

先行発売に合わせて、2月6日（金）～2月8日（日）には初のコラボレーションを記念したポップアップショップをラフォーレ原宿1FメインエントラスにあるGR8にて開催します。

世界中の気鋭ブランドをセレクトしているGR８の感性の中に、CITY COUNTRY CITYの持つアーバンカルチャーストリートの表現と、ハイブリットフットウェアを生み出しているKEENの革新性が融合されたシューズが店頭を飾ります。

ベースにはKEENのロングセラーJASPERコレクションの新モデルである『JASPER III（ジャスパースリー） 』を採用しました。ミッドソールに高反発クッションを搭載し、どんな場所でも快適さが続く次世代のアウトドア‧スニーカーです。

どんな時代にもフィットするBLACKとリフレクターをコンセプトに、各所に視認性あるリフレクターを配置、更に着脱を容易にしたバンジーレース仕様のスペシャルモデルに仕上がっています。デザインを連動させたウェア類も揃うカプセルコレクションになっています。

GR8、CITY COUNTRY CITY ONLINEにて2/6(金)より先行発売の後、KEEN直営店、および取扱い各店舗は2/18(水)より発売します。

JASPER III（ジャスパースリー）

商品名 ： JASPER III（ジャスパースリー）

品番 ： 1031890 MEN

カラー名 ： BLACK/BLACK BEAUTY

サイズ・重量： 25-29cm,30cm385g(27cm片足) MEN

税込み価格 ： \20,900

長年愛されてきたロングセラーモデルを、現代のクライミングシューズのエッセンスを加えてアップグレード。街中でもアウトドアフィールドでもスピードを体感できるようにデザインされた次世代のアウトドア‧スニーカー。

UPPER : アッパーには天然⽪革スエードと軽量で通気性に優れたパフォーマンスメッシュを採用

FOOTBED : 足裏の形状に合わせて立体成型された、植物由来のマテリアルを採用した加重に対して潰れにくいPU(ポリウレタン)フットベッド

MIDSOLE :軽量でクッション性に優れた圧縮成型EVAミッドソール

OUTSOLE : 接地感を高めるロープロファイルラバーアウトソール、踏み跡を残さず耐摩耗性とグリップ性に優れたノンマーキング仕様

脱ぎ履きが容易でコンフォートなフィット感、KEENならではのバンジーシューレース

シンセティックマテリアルのマッドガードを⽖先部に採用、耐水性、耐久性とサポート性を高めます

高い通気性と速乾性に優れるメッシュライニングが、ドライで快適な履き心地を提供

ラバーオーバーレイで補強し、摩耗に強い設計

カスタマイズが楽しめるアディショナルシューレース付き

SOFT GOODS COLLECTION

商品名 ： CCC HARVEST LS TEE

品番 ： 1032544

カラー名 ： U-BLACK

サイズ・重量： S/M/L/XL

税込み価格 ： \9,900

商品名 ： CCC HARVEST LS TEE

品番 ： 1032544

カラー名 ： U-WHITE

サイズ・重量： S/M/L/XL

税込み価格 ： \9,900

商品名 ： CCC NYLON BUNGEE CAP

品番 ： 1032544

カラー名 ： U-BLACK

サイズ・重量： ONE SIZE

税込み価格 ： \5,170

商品名 ： CCC NYLON STRAIGHT PANTS

品番 ： 1032547

カラー名 ： U-BLACK

サイズ・重量： S/M/L/XL

税込み価格 ： \17,050

KEEN×CITY COUNTRY CITY LAUNCH POP UPSTORE at GR8

【ポップアップストア概要】

・開催期間：2026年2月6日（金）～2月8日（日）

・開催場所：GR8ラフォーレ原宿1F（東京都渋谷区神宮前1-11-6）

・営業時間：11:00～20:00

・公式WEBサイト：https://gr8.jp/

・公式Instagram(@GR8)：https://www.instagram.com/________gr8/

■About ：CITY COUNTRY CITY

過去・現在・未来を融合させ

人、事、物、場所& 音などからインスピレーションされたものづくりをする。

デザインチームは非公開。

https://citycountrycity-ccc.com/

https://www.instagram.com/citycountrycityofficial/

ABOUT KEEN

「サンダルは、つま先を守ることができるのだろうか？」

2003年、創業者ローリー・ファーストのシンプルな疑問をきっかけに、KEENの歴史は幕を開けました。

KEENは米国オレゴン州ポートランドを本拠とする、社会貢献を経営の礎とするアウトドア・フットウェアブランドです。2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、サンダルとシューズ、陸と水、山と街、快適性と機能性やファッション性と実用性といった異なる概念を融合させた革新的な多機能ハイブリッド・フットウェア提案しています。その革新的かつ汎用性のある製品は、有害化学物質PFASの排除やリサイクル素材の採用など、環境負荷低減を推進する＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞のもと製造。また、環境保護、子ども支援、災害支援、ジェンダー平等などの取り組みを「KEEN EFFECT」と呼び、この活動の推進にコミットしています。

＜KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）＞

アウトドアライフのために生まれたKEENには、自分たちが暮らし、遊び、働く場所を守る責任があると考えています。

2003年の創業以来、 『世界を少しでもポジティブに変えたい』という強い思いとともに、環境保護、災害支援、そしてジェンダー平等、気候正義への取り組みにコミットしてきました。それが、CONSCIOUSLY CREATED（地球と人にやさしいツクリカタ）、PROTECTING THE PLANET（地球を守ろう）、PROMOTING TOGETHERNESS（みんなで世界をポジティブに）を軸とする【KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）】です。完璧ではないかもしれない。でも私たちには、よりよい未来を作る力があることを信じています。

＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞

「地球と人という存在を意識して、モノづくりをする」ということ。 地球上では毎年240億足ものシューズが生産されています。これは、全人類が毎年3 足ずつ増やしている計算になります。私たちKEENのシューズもその一部を占めてはいますが、創業以来、「地球の未来のために、環境に負荷を与えないシューズを作る」という使命を持って活動してきました。私たちはそれを＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞と呼んでいます。

撥水加工プロセスからは有害化学物質である有機フッ素化合物「PFAS」を排除し、レザー(革)製品には、環境に配慮した皮のなめし加工をおこなう環境認証団体LWG(レザーワーキンググループ)認定レザーを採用。フットベッド（中敷き）にはプロバイオティックス技術を採用したケミカルフリーの防臭加工を施し、メッシュアッパーや、つま先・アッパー側部の耐久性を補強するTPU等でリサイクルP.E.T.を採用しています。