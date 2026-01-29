クラウドサーカスのCSMツール『Fullstar(フルスタ)』、リファレンス／コンプライアンスチェックサービス『back check』に導入

スターティアホールディングス株式会社

クラウドサーカス株式会社のカスタマーサクセスマネジメントツール（CSM）『Fullstar（フルスタ）』が、back check株式会社が提供するリファレンス／コンプライアンスチェックサービス『back check』へ導入されたことをお知らせします。『back check』のプロダクト画面上で、『Fullstar』を活用したチュートリアルやガイドの展開や、利用状況の可視化・分析を通して、無料プランのセルフオンボーディングの促進と有償化率の向上を目指します。

■導入の背景と目的

オンライン完結型のリファレンス／コンプライアンスチェックサービス『back check』は、中期的にPLG戦略を強化する中、セルフサーブ型スポット利用プランのユーザーに対する利用促進、およびお問い合わせ対応工数の削減が重要なテーマとなっていました。

一方で、カスタマーサクセスによる手厚い支援を全ユーザーに実施することは難しく、機能や使い方が分からないまま離脱してしまうユーザーの分析と、セルフオンボーディングを目的としたテックタッチツールの検討を開始しました。

『Fullstar』の選定にあたっては、開発工数を抑えながら直感的な操作チュートリアルをノーコードで実装できる点に加え、離脱ポイントを詳細に分析できる機能、アップセルの機会を逃さないアラート機能が備わっていることも高く評価されました。

また、過去に同様の機能を持つ他社ツールを導入していた時期もありましたが、コストの高さや社内での活用不足により解約に至った経緯があります。その点『Fullstar』は、手頃な価格設定でありながら十分な機能を備えており、非常に費用対効果の高いサービスであると確信し、今回の導入を決定いたしました。

■導入担当者のコメント

back check株式会社 プロダクトマネージャー 櫻田亮太様

『Fullstar』導入の最大の決め手は、手頃な価格設定に加え、プロダクトマネージャーの手で開発工数をかけずに施策をスピーディーに完結できる点です。

弊社が提供する『back check』は、採用判断を支える重要なプロセスを担っています。

アカウント作成後のスムーズな活用支援や、操作に関する疑問の即時解消を実現することは、お客様の採用スピードと精度を損なわないためにも不可欠な要素です。

今後は『Fullstar』を活用し、チュートリアルやチェックリストを通じて、お客様が迷いなくリファレンス／コンプライアンスチェックを実施できる環境を整えます。

また、ご利用状況に応じた最適な活用方法のご提案を通じ、各企業様の採用規模や体制に合わせた確実な運用をバックアップいたします。『Fullstar』の活用により、お客様の採用品質の向上とミスマッチ防止をより強力に支援し、サービスを通じた成功体験の最大化を目指してまいります。

■『back check』について

back check（バックチェック）は、オンライン完結型のリファレンス／コンプライアンスチェックサービスです。

候補者と一緒に働いたことがある元上司や同僚から評価を得ることで、入社後に顕在化する働きぶりやカルチャーマッチといった言語化しにくい情報を確認するリファレンスチェックと、公的公開情報・Web/SNS情報・個別調査によって候補者の申告内容に虚偽がないか、コンプライアンスリスクがないかを確認できるコンプライアンスチェックを提供しています。

『back check』：https://site.backcheck.jp/(https://site.backcheck.jp/)

■『Fullstar（フルスタ）』について

『Fullstar』はあらゆるシステムの画面上にデジタルガイドを設置することで、利用ユーザーが迷わず操作できるようにするとともに、担当者の問い合わせ対応業務を大幅削減するデジタルアダプションプラットフォーム（DAP）です。無料プランから始められ、従量課金のない料金体系とシンプルな機能・画面設計で、導入ハードルが低く費用対効果を出しやすいのが特徴です。

DAP市場において市場シェアNo.1を獲得（2024年度売上高、従業員300名未満 ※1）、ITreviewにおけるCSツール・DAP領域で最高位の「Leader」を3年連続で受賞するなど、多くの顧客から選ばれ続けています。2021年4月から提供開始し、現在2,000社以上に導入されています。（2025年9月末時点）

※1 出所：デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社

「SaaS管理・運用・開発市場の実態と展望 2025年度版（https://mic-r.co.jp/mr/03570/）」

▶サービスサイトHP：https://fullstar.cloudcircus.jp/

▶Fullstar活用事例：https://fullstar.cloudcircus.jp/case/

▶Fullstar動画：https://youtu.be/SOGcEWc6gog?si=vQqB_v2ReogCSsR4

(https://youtu.be/SOGcEWc6gog?si=vQqB_v2ReogCSsR4)

■クラウドサーカスについて

ミッションとして「働くに楽を。」を掲げるクラウドサーカスは、デジタルマーケティングSaaSである『Cloud CIRCUS』の開発・提供を主力事業として展開しています。中小企業を中心に66,000件以上導入頂き(2025年9月末時点)、日本そしてアジアのサステナブルなビジネス環境を創造していきます。

【会社概要】

会社名：クラウドサーカス株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス21階

代表者：代表取締役社長 金井章浩

資本金：150,000千円

設立：2009年4月1日

事業内容：デジタルマーケティングSaaS『Cloud CIRCUS』の開発・販売及び、

デジタルマーケティングに関するコンサルティング・受託業務

HP：https://cloudcircus.jp/company/

■スターティアホールディングスについて

スターティアホールディングスグループは、DXソリューション（事業会社:クラウドサーカス株式会社）とITインフラ（事業会社:スターティア株式会社等）を通じ、中小企業のデジタルシフトを進めていきます。「最先端を、人間らしく。」をコーポレートスローガンに、デジタル技術やサービスを、分かりやすく寄り添って提供します。



会社名：スターティアホールディングス株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス19階

代表者：代表取締役社長 本郷秀之

資本金：824,315千円

設立：1996年2月21日

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場（証券コード：3393）

事業内容：グループ会社の経営管理等

HP：https://www.startiaholdings.com/