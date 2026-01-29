【採用サイトiRec】行き詰まった人材採用を立て直す9つのホワイトペーパーを一挙公開

アイレック株式会社

人材採用に課題を感じる企業が増える中、アイレック株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：櫟本亮二、以下当社）は、採用活動の見直し・改善に役立つ9つのホワイトペーパーを無料公開しました。

求人媒体に依存しない採用の考え方から、採用サイトの改善方法、採用広報の進め方などを体系的にまとめた資料群です。

「求人広告を出しても、応募が来なくなった」

「採用コストばかりが膨らみ、成果につながらない」

「せっかく採用できたと思っても、すぐに辞めてしまう」

“待つだけの採用”が通用しない時代に入った今、

こうした問題が、業種・企業規模を問わず、採用現場の共通課題となりつつあります。

本ホワイトペーパーは、そうした課題に対し、具体的に”どこに問題があるか”、“どこから手をつけるべきか”を整理し、実務に落とし込める内容となっています。

今回公開した9つのホワイトペーパー一覧

- 求人媒体に頼らない採用の教科書広告依存から脱却し、自社で応募を生み出す採用の考え方を解説。 ダウンロードはこちら(https://i-rec.jp/white-paper/recruitment-media-textbook/)- 採用サイト改善の教科書 成果が出ない採用サイトの共通点と、改善の進め方を体系的に整理。 ダウンロードはこちら(https://i-rec.jp/white-paper/improving-recruitment-sites-textbook/)- 採用サイト改善チェックリスト 現状の採用サイトを客観的に評価できる実践的チェックリスト。 ダウンロードはこちら(https://i-rec.jp/white-paper/recruitment-site-improvement-checklist/)- 採用活動の弱点特定チェックリスト 母集団形成・選考・訴求のどこに課題があるかを可視化。 ダウンロードはこちら(https://i-rec.jp/white-paper/recruitment-weakness-identification-checklist/)- 採用広報チェックリスト10項目 今すぐ確認できる、採用広報の基本ポイントを厳選。 ダウンロードはこちら(https://i-rec.jp/white-paper/10-item-recruitment-public-relations-checklist/)- 中小企業のための採用広報入門 人手も予算も限られた企業向けに、現実的な採用広報の始め方を解説。 ダウンロードはこちら(https://i-rec.jp/white-paper/introduction-recruitment-public-relations-for-medium-sized-enterprises/)- 業界別 採用広報入門 業界特性に合わせた採用広報の考え方と打ち出し方を整理。 ダウンロードはこちら(https://i-rec.jp/white-paper/introduction-industry-specific-recruitment-public-relations/)- V字回復の採用成功事例集 採用がうまくいかなかった企業が、どのように立て直したのかを紹介。 ダウンロードはこちら(https://i-rec.jp/white-paper/collection-successful-recruitment-cases/)- 採用経営改革ハンドブック 採用を“現場任せ”にしないための、経営視点での採用改革ガイド。 ダウンロードはこちら(https://i-rec.jp/white-paper/recruitment-management-reform-handbook/)📚9種一括での資料請求フォームもご用意しております

ご希望の方は下記フォームよりご請求くださいませ。

ホワイトペーパー9種一括請求フォーム(https://go.i-rec.jp/recruit-whitepaper-all)

この他、当社ではセミナーやコラム等を通して、採用に役立つ情報のご提供を行っております。

詳しくは下記一覧ページよりご覧くださいませ。

お役立ち情報一覧ページへ(https://i-rec.jp/useful-information/)

簡単な情報登録のみで、すべて無料ダウンロード可能

これら9つのホワイトペーパーは、企業名やご連絡先などといった基本情報の登録のみで、すべて無料でダウンロード可能です。

採用活動の全体像を整理したい企業から、具体的な改善施策を探している担当者まで、幅広く活用できます。

こんな企業・担当者におすすめ

- 求人媒体に依存した採用から脱却し、高止まりしているコストを最適化したい- 試行錯誤しているが、なかなか求める人材の確保につながっていない- 採用広報を始めたいが、何から手をつけるべきかわからない- 採用活動を感覚ではなく、仕組みとして改善したい

採用は「コスト」ではなく「経営資産」へ

当社は、採用を一過性の施策ではなく、企業の成長を支える経営資産として捉え直す支援を行っています。

今後も、現場で実際に使えるノウハウや事例を継続的に発信していく予定です。