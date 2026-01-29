EcoVadis社のサステナビリティ評価で「ゴールド」メダルを獲得

ＵＢＥ株式会社

ＵＢＥ株式会社（社長：西田祐樹、本社：東京都港区、以下「ＵＢＥ」）は、EcoVadis社※（本社：フランス）のサステナビリティ評価において全世界評価対象の上位5%に与えられる「ゴールド」メダルを初めて獲得しました。

EcoVadis社の評価は、国際的なサステナビリティ規格に基づいた「環境」「労働と人権」「倫理」「持続可能な資材調達」の4つの中核的なテーマおよび21のサステナビリティ基準により行われます。2007年の設立以来、世界185カ国、250業種、15万社以上の企業がこの評価を受審しています。

ＵＢＥグループは、2030年の目指す姿である「地球環境と人々の健康、そして豊かな未来社会に貢献するスペシャリティ化学企業」の実現に向け、創業の精神である「共存同栄」「有限の鉱業から無限の工業へ」のもとパーパス「希望ある化学で、難題を打ち破る。」を掲げ、サステナビリティ経営を推進しています。

その一環として、2019年からEcoVadis社のサステナビリティ評価を社外ベンチマークとして活用し、自社の取り組みの客観的な評価と改善につなげています。

今回のゴールドメダル獲得の評価をサステナビリティ推進の取り組みや今後の方針に反映させることにより、ＵＢＥグループは、未来につながる価値の創出を通じて社会に貢献し、持続可能な社会の実現に向けて挑戦を続けてまいります。

※ EcoVadis社：https://ecovadis.com/

ＵＢＥ株式会社コーポレートサイト（サステナビリティ）：https://www.ube.com/ube/sustainability/