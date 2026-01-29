飯塚さきさん × 若元春関ご登壇！　交通新聞社新書『どすこい！ 相撲と乗り物』発売記念イベントを開催します

株式会社 交通新聞社

株式会社交通新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊藤嘉道）では、交通新聞社新書189『どすこい！ 相撲と乗り物』の発売を記念し、著者・飯塚さきさんと人気力士・若元春関をゲストに迎えた特別イベントを開催いたします。



当日は、お二人のサイン入り新書をプレゼント。本書にまつわる「乗り物」や「巡業」などのエピソードも交えた、ここでしか聞けないテーマのトークショー＆サイン入り色紙が当たる抽選会に加え、飯塚さんと若元春関とのスリーショット撮影会も実施します！

■イベント概要

イベント名：

交通新聞社新書『どすこい！ 相撲と乗り物』発売記念 トークショー

ゲスト：

・飯塚さきさん（著者）

・若元春関（荒汐部屋）

日時：

2026年2月18日（水）18:30～

チケット情報：

7,500円（税込）※お二人のサイン本、スリーショット撮影券つき

会場：

書泉グランデ７Fイベントスペース

（東京都千代田区神田神保町1-3-2）

■書籍情報

『どすこい！ 相撲と乗り物』

著者：飯塚さき

出版社：交通新聞社

発売日：2025年12月15日

定価：1,100円（税込）

判型／ページ数：新書判／216ページ

ニッポンの国技、「相撲」。その起源は神話の時代にまで遡るという。競技者も幅広く小学生から大学生、さらに社会人まで存在する。その頂点ともいえるのが大相撲だ。相撲を生業とする力士たちは、いまなおちょんまげ、着物で街を歩く。その姿は日本の伝統美さえ感じさせる。

でも……あれ？みんなどうやって移動しているの？ あんな大きな身体で車や列車や飛行機に乗って苦しくないの？ あの格好で遊園地は大丈夫？ そんな疑問からはじまったこの一冊。相撲好きにはもちろん、乗り物好きにも楽しんで欲しい。

著者・ゲスト紹介飯塚さき

平成元（1989）年生まれ、さいたま市出身。早稲田大学国際教養学部卒業。月刊「相撲」（ベースボール・マガジン社）、Yahoo!ニュースなどで執筆中。著書に『おすもうさん直伝！かんたん家ちゃんこ』（パイインターナショナル）、『日本で力士になるということ 外国出身力士の魂』（ホビージャパン）など。両国国技館では、館内のインバウンド向け英語ガイドを担当。テレビ・ラジオ出演、講演多数。

若元春 港（わかもとはる みなと）

1993(平成5)年10月5日生まれ。荒汐部屋所属。福島県福島市出身。身長187.0cm、体重148.0kg。得意技は左四つ・寄り。初土俵は平成２３年十一月場所で、最高位は関脇。殊勲賞1回、技能賞1回受賞。

■当日のプログラム（予定）

■参加方法

- トークショー（約50分）- サイン色紙抽選会- 写真撮影会※内容は変更になる場合がございます。

デジタルチケット販売サービスのLivePocketにて、2026年1月30日（金）13時より販売開始いたします。（ https://t.livepocket.jp/e/xo8t_ ）イベント、チケット等の詳細につきましては、左記のURLよりご確認ください。

本件に関するお問い合わせ先

交通新聞社 出版事業部

E-mail：hanbai@kotsu.co.jp