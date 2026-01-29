「Ploom」のキャメルがデザインリニューアル！うまさそのままに、より親しみやすいデザインへ

日本たばこ産業株式会社

JTは、「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」「Ploom CUBE（プルーム・キューブ）」でご使用いただける、キャメル全7銘柄のパッケージデザイン（税込500円）をリニューアルし、2026年３月中旬より順次、全国のコンビニエンスストア及びたばこ販売店等にて発売します。

この度、「Ploom」でお愉しみいただけるキャメル全7銘柄を、こだわりの味とお手頃な価格はそのままに、デザインをリニューアルします。生まれ変わったPloom用キャメルには、ユニークさや遊びゴコロを追求するキャメルらしいデザインを採用しました。新しくなったキャメルで、Ploomの味わいをお愉しみください。

JTは、今回のパッケージデザインのリニューアルをはじめ、お客様の多様なニーズにお応えし、これまで以上にご満足いただける商品の提供、サービスの向上を目指してまいります。

パッケージデザインについて

■ パッケージデザインの比較例

発売概要

2026年3月中旬より順次、CLUB JTオンラインショップ、全国のPloom Shop、Ploom STAND、コンビニエンスストア及びたばこ販売店等にて発売します。

【販売店舗】

・CLUB JTオンラインショップ

https://shop.clubjt.jp/online/CategoryList.aspx?ccd=CF004002&wkcd=CG000229-CF004002#CG000072(https://shop.clubjt.jp/online/CategoryList.aspx?ccd=CF004002&wkcd=CG000229-CF004002#CG000072)

・全国のPloom Shop（銀座店、名古屋店、なんば店、天神店）

https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/shops/

・全国のPloom STAND

https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/shops/

・全国のコンビニエンスストア

・全国のたばこ販売店等

※ CLUB JTオンラインショップでは、3月中旬より順次発売します。

※ 既存品の在庫がなくなり次第、順次リニューアル後の商品に切り替わるため、切り替えタイミングは販売状況に応じて前後する可能性があります。

「Ploom」用たばこスティック キャメルシリーズのラインアップ

「Ploom」でお愉しみいただけるキャメルシリーズのたばこスティックは、お客様の好みに合わせ7銘柄のラインアップよりお選びいただけます。

※ Ploom用たばこスティックは全てのPloomデバイスでご使用いただけます。

※ 2026年1月27日付で、財務大臣宛にたばこ定価改定の申請を行っております。

本申請が認可された場合、キャメルシリーズは本年4月1日より一律530円で販売する予定です。

「プルーム」について

「Ploom」は、お客様に格別の一服をお届けするという信念のもと、「味わい」をなによりも大切にし、進化し続ける加熱式たばこブランドです。「味わい」の源であるブレンド、「味わい」を引き出す加熱技術、「味わい」を届けるデザイン、それらすべてのこだわりによって生み出された「味で選ばれる、一服。」をお愉しみいただけます。

「Ploom AURA」は、すべての加熱式を過去に変えるために誕生した「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイスです。たばこ葉の喫味成分を余すことなく抽出する”SMART HEATFLOW”により、かつてない満足感、そしてたばこ本来の味と吸いごたえを最初から最後までお愉しみいただけます。また、”HEAT SELECT SYSTEM”により、お客様ご自身に最適な一服をお選びいただくことが可能です。さらに、美しさと実用性を兼ね備えた、繊細で有機的な曲線とコンパクトでスリムなフォルムにより、快適な使い心地を実現しました。 「Ploom AURA」は味わい、美しさ、心地よさ、すべてを革新し、お客様に格別の一服を約束します。

「Ploom CUBE」は、「Ploom AURA」同様の味わい・機能を、プルームブランドの原点のスタイルでお愉しみいただける加熱式たばこ用デバイスです。ラウンデッドキューブ形状を採用し、手のひらに収まるデザインに仕上げました。「Ploom CUBE」は味わいにもデザインにも妥協しないお客様に、もうひとつの選択肢をお届けします。

＜Ploom専用カスタマーサービス＞

電話番号：0120-108-513

受付時間：10:00～21:00

休業日：12月30日～1月4日