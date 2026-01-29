NECとコーポレートPPAを締結　～中紀ウィンドファーム由来のグリーン電力をデータセンター等で活用～

コスモエネルギーホールディングス株式会社

コスモエネルギーホールディングス株式会社（代表取締役社長：山田 茂）のグループ会社であるコスモエコパワー株式会社（代表取締役社長：野倉 史章、以下「コスモエコパワー」）は、日本電気株式会社（取締役 代表執行役社長：森田 隆之、以下「NEC」）と、2025年12月25日付で、コーポレートPPA※1（以下「本PPA」）を締結したことをお知らせします。

本PPAでは、コスモエコパワーが運営する中紀ウィンドファームから供給される風力発電由来の環境価値をNEC向けに提供します。同ウィンドファームは2021年4月に商業運転を開始し、地域と共に歩みながら、風力資源を最大限に活かして持続可能なグリーン電力を生み出してきました。

近年、AI技術の急速な進展等により、データセンターの電力需要は増加の一途をたどっています。需要の増加に伴い、持続的かつ安定的なグリーン電力の確保が一層重要となっています。本PPAの締結により、これまでの取り組みと合せてNECのデータセンターで消費される電力の約50％を再生可能エネルギーで賄うことが可能となる見込みです。

コスモエコパワーは、コスモエネルギーグループの一員として「2050年カーボンネットゼロ」の実現をめざしています。今後も、カーボンニュートラル社会の実現をめざす需要家とともに、再生可能エネルギーの普及促進と地域の発展に貢献してまいります。

※1 コーポレートPPA（Power Purchase Agreement）…企業（需要家）が再生可能エネルギー発電事業者と直接、または仲介事業者を通じて電力購入契約を締結し、環境価値を調達する仕組み。主に企業が長期的かつ安定的に再生可能エネルギーを利用するために活用されており、脱炭素化やサステナビリティ目標の達成に寄与します。

【本件のコーポレートPPAのイメージ】【中紀ウィンドファーム】

発電所概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98598/table/287_1_25ef5da6e39cde108a1d27b258c089a8.jpg?v=202601290421 ]