自治体マッチボックスが国土交通省の「スマートアイランド推進カタログ」に掲載

株式会社Matchbox Technologies（本社：新潟県新潟市中央区、代表取締役社長：佐藤 洋彰、以下当社）は、企業や自治体が簡単に独自のスポットワーク・プラットフォームを構築し、1日単位・数時間での柔軟な働き方を実現するクラウド型システム「matchbox（マッチボックス）(https://business.matchbox.jp/)」を提供しています。この度、当社が提供する「自治体マッチボックス(https://business.matchbox.jp/government)」が、国土交通省の「スマートアイランド推進カタログ」に、離島地域における担い手確保の取り組みとして掲載されました。

本カタログでは、同システムを活用した具体事例として、新潟県佐渡市における「さどマッチボックス」の取り組みも紹介されています。佐渡市では、人口減少や人材不足といった構造的な課題を抱える中でも、デジタルを活用した人材マッチングの仕組みが地域に定着し継続的に活用されています。

国土交通省の「スマートアイランド」サイトURL：https://smartisland.mlit.go.jp/

当社サービス掲載ページURL：https://smartisland.mlit.go.jp/case/case-2357/

■国土交通省「スマートアイランド推進カタログ」とは

「スマートアイランド推進カタログ（vol.03）」は、国土交通省が進める「スマートアイランド」施策の一環として、離島地域で実施されているさまざまな取り組みを事例として公開するものです。人口減少や担い手不足、生活利便性の低下など、離島が抱える多様な課題に対し、各地で進められている先進的な取り組みを共有することを目的としています。

本カタログには、離島地域での活用実績があり、実装まで至っている技術・サービスが対象として掲載されています。デジタル技術の活用によって、離島に大きな変革をもたらし、離島の皆様の暮らしの改善を目指しています。

■「さどマッチボックス」について

「さどマッチボックス(https://matchbox.jp/niigata/sado)」は、雇用機会の拡充と持続可能な就労環境の実現を目的に、2023年6月に佐渡市が開設した自治体公式のスポットワークプラットフォームです。市内の人材ニーズと、多様なライフスタイルに応じた柔軟な働き方を希望する人材を地域内でつなぐことで、地域事業者の人手不足解消と、地域経済・コミュニティの活性化を目指しています。

宿泊業、飲食業、農業、建設業など幅広い分野の地域密着型の求人が掲載され、子育て中の方や高齢者、学生などが無理のないかたちで地域の仕事に関わることができる仕組みとして活用が広がっています。また、有資格者を含む医療現場での活用や、佐渡市子ども若者相談センターと連携した地域福祉分野での取り組みなど、人手不足対策にとどまらない活用も進んでいます。

こうした取り組みが評価され、佐渡市は「地方創生AWARD2025」の地域事業者支援部門においてグランプリを受賞しました。今回のスマートアイランド推進カタログへの掲載は、離島という制約のある地域においても、デジタルを活用した人材マッチングの仕組みが地域に定着し、継続的に活用されていることが評価されたものです。

■自治体が公式スポットワークを推進すべき理由

マッチボックスを活用することで、自治体は地域の実情に合わせた公式就労プラットフォームを構築できます。自治体主導でスポットワークを推進すべき理由として、主に次の点が挙げられます。

コンプライアンスを徹底した安心安全な就労環境を提供できる

自治体主導で展開されるスポットワークでは、仕事（求人）の信頼性が担保され、利用者が安心して応募できる点が特徴です。自治体マッチボックスでは、登録するすべての事業者に与信調査を行っており、さらに自治体の確認を経た求人のみが掲載されることで、より安心して就業できる環境を整えています。また、「休業手当や割増賃金の自動計算・支払い」や「勤務状況に応じた税区分の自動変更」など、当社独自の特許技術を活用した労働者保護機能を搭載しています。これにより、事業者の利便性と、働き手が安心して応募できる環境の両立を実現しています。

地域に根ざした求人掲載による地域コミュニティの構築と交流人口の創出が可能に

自治体マッチボックスでは、地域内の求人に限定して掲載されるほか、自治体によるサポートがあるため、高齢者やスポットワーク未経験者が多い地域においても利用しやすい仕組みとなっています。地元住民が働き手となることで、短期的な人手不足の解消にとどまらず、リピート利用や正規採用など、長期的な雇用につながるケースも生まれています。

こうした取り組みにより、地元住民の柔軟な働き方を支援するとともに、スポットワークを通じた地域コミュニティの形成や、地域企業の持続的な人手不足解消が期待されます。また、県外からの利用実績もあり、交流人口の創出にもつながっています。

私たちマッチボックステクノロジーズは、デジタル技術を活用し、「誰もが柔軟に働ける社会」の実現を目指しています。今後も地方自治体との連携を通し、地方の課題解決に貢献してまいります。

「matchbox（マッチボックス）」について

「マッチボックス」は、スポットワークの管理内製化を可能にするセルフソーシング(R)︎型のHRプロダクトです。現役従業員に加え、アルムナイ（退職者）や登録制アルバイト、一度雇用したスポットワーカーなどを、企業に合わせて開発したシステム内にメンバー登録することで、自社独自の人材プールを構築し、採用にかかる時間やコストを大幅に削減します。また、採用から給与労務までのすべての工程を、システムを通じて簡単に一元管理することができるため、業務の効率化にも最適です。事業所側が信頼できる人材を選定することを可能としたほか、求職者側への配慮として休業手当の自動支給や企業への与信調査などを行うなど、企業側と働き手の双方に対してフェアで安全なサービスをめざしております。マッチボックスは、企業と働き手の信頼関係をベースとしたコミュニティの構築により、あらゆる人が柔軟に働ける環境を実現させています。

「マッチボックス」サービスページ：https://business.matchbox.jp

「Matchbox Technologies」について

私たちは、「雇用主も従業員も無理なく、自分らしく働けるセカイ」の実現をめざし、「企業の柔軟な職場環境づくりを、テクノロジーで実現する」というミッションのもと、企業や地方自治体の抱える人材課題の解決を支援しております。2020年から、企業や地方自治体が簡単に独自のスポットワークプラットフォームを構築し、1日・数時間単位での柔軟な働き方を実現できるクラウド型システム「matchbox」の展開を開始し、これまでに11,485の事業所に導入しています。また、新潟県や大阪府をはじめとする9府県59市町村に、自治体独自のスポットワークプラットフォームとして提供しています。私たちは、資本力の差による競争に巻き込まれるのではなく、本来注力すべき「社会課題の解決」に注力し続けたいという思いから、知財戦略を重視しています。現在、スポットワークおよびセルフソーシングに関する特許を国内外に40件以上出願しており、基本特許を含む18件の特許を取得済みです。また、これまでの取り組みや事業の成長性が評価され、日本経済新聞社が行う「NEXTユニコーン調査」2025年版に次世代を担う有力スタートアップとして選出されました。私たちは、スポットワークの柔軟性と信頼できる人材コミュニティの構築を両立させる新しい働き方のスタンダードを世の中に広く伝えていき、またその第一人者として、今後ともコンプライアンスを遵守した安心安全なサービスの研究開発を進め、社会課題の解決に努めてまいります。

企業ページ：https://www.matchboxtech.co.jp/about-us

「マッチボックス」関連ニュースレター：https://b.mxbx.jp/matchbox_newsletter_ss