今年の恵方「南南東」へ、一年の口福を願う2種のプレミアム恵方巻販売。

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

割烹「季処 一心」

『ホテルニューオータニ大阪謹製 恵方巻』

ホテルニューオータニ大阪では、2026年2月3日（火）の節分に向け、特製恵方巻の予約受付を開始します。今年は、ホテルが誇る美食の代名詞「和牛」と、古来よりハレの日の食卓を彩ってきた「国産鰻」を使用し、それぞれの素材が持つポテンシャルを極限まで引き出した、2種のプレミアム恵方巻をご提案します。

美食の粋を集めた、二つの“極上”恵方巻が登場。

立春の前日、一年の邪気を払い、福を呼び込む伝統行事「節分」。家族の健康と幸福を願う大切な日だからこそ、これまでの習慣を一歩進め、本当に美味しいものを囲む「美食の行事」として愉しみたいという声が高まっています。

ホテルニューオータニ大阪では、シェフが厳選した「肉」と、職人が丹精込めて焼き上げた「鰻」を主役に据え、単なる縁起物にとどまらない料理としての完成度を追求した恵方巻をご用意しました。選び抜かれた素材の滋味が、心満たされる豊かな一年を約束します。

招福 鰻巻（写真左）、招福 黒毛和牛巻（写真右）

■ 【日本の滋味】

伝統の技が奏でる、香気とコク。「う（＝運）」のつく食材として、また、その生命力から縁起が良いとされる「鰻」を使用した「招福 鰻巻」。

脂の乗った上質な国産鰻を、職人が秘伝のタレを纏わせながら丁寧に焼き上げ、香ばしさを閉じ込めました。合わせるのは、出汁をたっぷりと含んだホテル特製の厚焼き玉子。ふっくらとした鰻の身と、玉子の優しい甘みが口の中で一体となり、奥深い味わいを醸し出します。日本の伝統と職人の技が息づく、正統派にして贅沢な味わいをご堪能ください。

■ 【肉のニューオータニ】

芳醇な旨みの牛ロースに山椒のアクセントを加えた「招福 黒毛和牛巻」。多くの美食家を魅了してきた「肉のニューオータニ」が贈る、至高の恵方巻です。

厳選された黒毛和牛を、ホテル伝統の技法でじっくりと調理し、肉本来の甘みと柔らかさを最大限に引き出した牛ロース山椒煮を贅沢に使用。シャリとの相性を計算し尽くした特製タレが、和牛の脂の甘みを引き立てます。口に含んだ瞬間に解けるような食感と、鼻に抜ける芳醇な香り。ワインやシャンパーニュとともに味わいたい、ラグジュアリーな一本です。

販売概要

ホテルニューオータニ大阪

割烹「季処 一心」

恵方巻

https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/isshin/ehoumaki/(https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/isshin/ehoumaki/)

[お引渡し日] 2026年2月3日（火）

※前日までのご予約制

[お引渡し時間] 11:30～20:00

※店内でお食事をご希望のお客さまは、17:00～20:00にて承ります。

[料金]

1本\4,750 ／ ハーフ\2,500

＊招福 鰻巻

（鰻、海老、海老おぼろ、玉子、胡瓜、せり、たくあん、かんぴょう、ガリ）

＊招福 黒毛和牛巻

（牛ロース山椒煮、海老、海老おぼろ、玉子、胡瓜、せり、たくあん、かんぴょう、わさび漬け、あきむらさき）



※店内お食事の場合、税金（標準税率）・サービス料を別途加算させていただきます。

※数に限りがございます。予定数に達し次第受付終了となります。

[ご予約・お問合せ]

Tel: 06-6949-3296（割烹 「季処 一心」直通）

※写真はすべてイメージです。

※食材の入荷状況等により、内容が予告なく変更となる場合があります。

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と“ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。