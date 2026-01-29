100名様に当たる！育児応援キャンペーン開催中
クオン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：武田 隆）は2026年1月29日より、運営する「みんなの育児コミュニティモール」内で「子育てのこと、一緒に話そ♪」キャンペーンを開始しますのでお知らせします。
子育ての「ちょっと聞いてほしい」「みんなはどうしてる？」──子育てに関するさまざまなテーマについて、気軽に語り合えるオンラインコミュニティ「みんなの育児コミュニティモール」では、育児中のママ・パパに嬉しいプレゼントキャンペーンを開催中です。
期間中、モール内の【子育てのあれこれ みんなで話そう！】コミュニティに1回以上コメントを投稿し、応募フォームに登録いただいた方の中から抽選で、合計100名様に豪華ギフトをプレゼント！
［プレゼント内容］
1）リラックスギフト ほのぼのコース（3,000円相当）：10名様
2）Amazonギフトカード（500円分）：90名様
日々の疲れを癒すアイテムや、お買い物に嬉しいギフトカードが当たるチャンスです♪
キャンペーン詳細・応募はこちら :
https://www.beach.jp/circleboard/af18498/topictree/1100221303112#position1100221303112
期間：2026年1月29日（木）～2026年3月31日（火）13:00まで
投稿ページURL :
https://www.beach.jp/circleboard/af18498/topictitle
「子育てのあれこれ みんなで話そう！」は、子どもの健やかな成長を願うママ・パパ同士が、日々のリアルな体験を分かち合い、情報交換し合える場所。
2025年12月の開設以来、1万人を超える参加者が登録し、あたたかな交流の輪が広がっています。
「子育てにまつわるちょっとした悩みも、うれしかったことも、ひとりで抱え込まずに話すことができる」「子育てに正解はないけれど、一緒に考えられる仲間がいる」このコミュニティでは、あなたの投稿が誰かの気づきや励ましになるかもしれません。
皆さまのご参加、心よりお待ちしております♪
◼️キャンペーン応募方法◼️
【子育てのあれこれ みんなで話そう！】コミュニティ内でコメントを投稿しよう！
期間中、1回以上コメントを投稿するだけでご参加いただけます！
※各サークルにまだ参加されていない方は、サークルページ上部にあります「サークルに参加する」ボタンから参加登録後、ご応募ください。
◼️当選発表について◼️
当選の発表は、賞品の配信をもって代えさせていただきます
たくさんのご参加を心よりお待ちしています♪
◼️注意事項◼️
キャンペーン規約は下記よりご確認ください。
https://sp.beach.jp/community/rule/index.html
※本キャンペーンはクオン株式会社が運営しております。
※本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazonではお受けしておりません。Beachお問い合わせ事務局（ https://www.beach.jp/mall/searchhelp ）までお願いいたします。
※Amazon、Amazon.co.jp およびそのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
※当選のお知らせは登録されたメールアドレス宛にお送りします。メールアドレスが未登録の方（※）は、確実に連絡が届くよう応募前にメールアドレスのご登録をお願いいたします。
※特に、LINE、Facebook、その他の提供するソーシャルログインサービスを利用して Beach にご登録いただいた方はメールアドレスのご登録を、ログイン後、「設定変更」＞「メールアドレス」からお願いいたします。
■クオン株式会社
クオンは、企業・自治体と生活者をつなぐオンラインコミュニティの構築と運営・コンサルティングを行う会社です。1996年の創業以来、累計300超の企業や自治体のファンコミュニティを手がけ、国際特許を含む複数の特許技術を用いたデータサイエンスを駆使し、生活者との関係構築や課題解決、持続的発展を支援しています。
社名：クオン株式会社 QON Inc.
創業：1996年
代表取締役：武田 隆
事業内容：ファンコミュニティの構築／運営／コンサルティング
URL：https://www.q-o-n.com/