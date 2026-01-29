100名様に当たる！育児応援キャンペーン開催中

クオン株式会社

クオン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：武田 隆）は2026年1月29日より、運営する「みんなの育児コミュニティモール」内で「子育てのこと、一緒に話そ♪」キャンペーンを開始しますのでお知らせします。

子育ての「ちょっと聞いてほしい」「みんなはどうしてる？」──子育てに関するさまざまなテーマについて、気軽に語り合えるオンラインコミュニティ「みんなの育児コミュニティモール」では、育児中のママ・パパに嬉しいプレゼントキャンペーンを開催中です。



期間中、モール内の【子育てのあれこれ みんなで話そう！】コミュニティに1回以上コメントを投稿し、応募フォームに登録いただいた方の中から抽選で、合計100名様に豪華ギフトをプレゼント！

［プレゼント内容］

1）リラックスギフト ほのぼのコース（3,000円相当）：10名様

2）Amazonギフトカード（500円分）：90名様

日々の疲れを癒すアイテムや、お買い物に嬉しいギフトカードが当たるチャンスです♪



キャンペーン詳細・応募はこちら :https://www.beach.jp/circleboard/af18498/topictree/1100221303112#position1100221303112

期間：2026年1月29日（木）～2026年3月31日（火）13:00まで

投稿ページURL :https://www.beach.jp/circleboard/af18498/topictitle

「子育てのあれこれ みんなで話そう！」は、子どもの健やかな成長を願うママ・パパ同士が、日々のリアルな体験を分かち合い、情報交換し合える場所。

2025年12月の開設以来、1万人を超える参加者が登録し、あたたかな交流の輪が広がっています。

「子育てにまつわるちょっとした悩みも、うれしかったことも、ひとりで抱え込まずに話すことができる」「子育てに正解はないけれど、一緒に考えられる仲間がいる」このコミュニティでは、あなたの投稿が誰かの気づきや励ましになるかもしれません。

皆さまのご参加、心よりお待ちしております♪

◼️キャンペーン応募方法◼️

【子育てのあれこれ みんなで話そう！】コミュニティ内でコメントを投稿しよう！

期間中、1回以上コメントを投稿するだけでご参加いただけます！

※各サークルにまだ参加されていない方は、サークルページ上部にあります「サークルに参加する」ボタンから参加登録後、ご応募ください。

◼️当選発表について◼️

当選の発表は、賞品の配信をもって代えさせていただきます

たくさんのご参加を心よりお待ちしています♪

◼️注意事項◼️

キャンペーン規約は下記よりご確認ください。

https://sp.beach.jp/community/rule/index.html

※本キャンペーンはクオン株式会社が運営しております。

※本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazonではお受けしておりません。Beachお問い合わせ事務局（ https://www.beach.jp/mall/searchhelp ）までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jp およびそのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※当選のお知らせは登録されたメールアドレス宛にお送りします。メールアドレスが未登録の方（※）は、確実に連絡が届くよう応募前にメールアドレスのご登録をお願いいたします。

※特に、LINE、Facebook、その他の提供するソーシャルログインサービスを利用して Beach にご登録いただいた方はメールアドレスのご登録を、ログイン後、「設定変更」＞「メールアドレス」からお願いいたします。

■クオン株式会社

クオンは、企業・自治体と生活者をつなぐオンラインコミュニティの構築と運営・コンサルティングを行う会社です。1996年の創業以来、累計300超の企業や自治体のファンコミュニティを手がけ、国際特許を含む複数の特許技術を用いたデータサイエンスを駆使し、生活者との関係構築や課題解決、持続的発展を支援しています。

社名：クオン株式会社 QON Inc.

創業：1996年

代表取締役：武田 隆

事業内容：ファンコミュニティの構築／運営／コンサルティング

URL：https://www.q-o-n.com/