はてな、AIを活用したインタビュー分析SaaS「toitta」の新機能「ask toitta」を正式リリース

株式会社はてな（代表取締役社長：栗栖義臣／本社所在地：京都市中京区）は、AIを活用したインタビュー分析SaaS「toitta」において、ベータ版として機能提供していた「ask toitta」を正式リリースしたことをお知らせします。

「ask toitta」は知りたいことを「toitta」に質問するだけで、蓄積されたインタビューデータを横断的に探索し、「ファインディングス（発見）」を複数提案する機能です。利用を重ねるほどに独自のナレッジベースが構築されるため、過去のリサーチ結果を情報資産として保持し、継続的な活用によってその価値を最大化することに貢献します。

「toitta」では、「ask toitta」のようなインタビュー実施後の工程（発話のデータ化、分析、組織内での共有）を支援する各種機能に加え、今後は、AIによるインタビュー実査など、より広い工程（調査設計から分析・資産化まで）を支援することで、さらに市場を拡大していく予定です。

▽ AIを活用したインタビュー分析SaaS「toitta」について

はてなが提供する「toitta」は、デザインリサーチやマーケティングリサーチなどのインタビュー結果の分析プロセスを支援する、AIを活用したインタビュー分析SaaSです。

toitta（トイッタ）：https://ja.toitta.com/

リサーチャーが発話情報の分析に至るまでのスピードを高精度な書き起こしと切片の生成で加速するとともに、切片を活用した深い洞察によるインサイトの発見、仮説の精緻化などの分析プロセスをサポートします。

2024年7月のベータ版リリース、同年10月の正式版リリース以降、継続的な機能開発に取り組み、リサーチに関わるさまざまな企業でご活用いただいています。

▽ 新機能「ask toitta」について

このたび、正式リリースした「ask toitta」は、2025年6月よりベータ版を提供していた「toitta」の新機能です。

インタビュー分析のプロセスのなかで、過去に行ったインタビューデータの探索・抽出などの作業には相当の時間と、一定の専門スキルを要します。そのため、過去のリサーチ結果という貴重な資産が死蔵されてしまう、職種・職能を跨いで活用される状態にならない、といった課題がありました。

「ask toitta」は、独自のAIエージェントによる横断的な発話探索・分析機能で、この課題を解決します。知りたいことを質問形式で問いかけるだけで、AIがその意図や観点を汲み取り、意思決定を助ける発見・根拠となる発話を「ファインディングス」として抽出します。

25年6月のベータ版リリース以降、お客様からのフィードバックやご利用いただくなかで見えてきた課題、新たに発見されたさまざまなユースケースに対応すべく改善と検証のサイクルを重ね、このたびの正式版リリースに至りました。

機能の詳細は「toitta公式ブログ」の記事よりご覧ください。

https://ja.toitta.com/blog/20260129_ask-official/

正式リリースを機に「toitta」をこれから導入検討いただく場合の無料トライアルの利用枠を通常の10倍に延長してご提供します。進化した「toitta」をぜひご利用ください。

https://share.hsforms.com/167vqbCMYRBqpCE1jG8X4jArw86q

▽ 「toitta」今後の機能開発について

「toitta」では、これからもインタビュー実施後の工程（発話のデータ化、分析、組織内での共有）の支援を目的とした機能開発・改善に取り組みます。予定されている機能や改善は以下の通りです。

- 書き起こし・話者分離・切片などのAIによる出力精度改善- 各種データの編集支援機能の拡充- テキストファイルやCSVファイルからのデータインポート機能- 既存のレポート・グルーピング機能の拡充- アクティビティログ/操作制御など管理者向け機能

後工程の支援に取り組む一方で、インタビューのような対話を伴うリサーチ活動においては、後工程だけでなく前工程（調査設計、リクルーティング、実査）にも引き続き未解決の課題が多く残っています。2026年からは、この前工程への支援にも新たに模索・挑戦をしていきます。

そのひとつは、AIによるインタビュー実査そのものへの支援の研究開発です。リサーチ活動の中でおそらく最も難しい「対話」という工程を、AIが支援する方途を探ります。昨今進化の著しいtext-to-speechの技術を活用し、人間による対話の価値と、AIによる情報処理の力を組み合わせ、これまでにない新たなインタビュー体験を創出していけるよう研究に取り組む予定です。

「toitta」では、今後も継続的な機能開発やソリューション提供を通じてインタビューデータの分析・共有・管理に貢献し、サービス開発や改善に関わる担当者・チームの効率化、生産性向上を支援してまいります。

■ 株式会社はてな 概要

https://hatena.co.jp

本社：京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町630 読売京都ビル7F

東京オフィス：東京都港区南青山6-5-55 青山サンライトビル3F

代表取締役社長：栗栖義臣

設立：2001年7月

事業内容：

登録ユーザー数：1,289万人（※2025年7月実績）のコンテンツプラットフォームサービスを運営。代表的なサービスは国内最大級のソーシャルブックマークサービス『はてなブックマーク』やブログサービス『はてなブログ』など。

コンテンツプラットフォームサービスで培われた技術力やユーザーパワーを活かした様々なソリューション＆サービスも提供中。Webサイト制作のための『はてなCMS』、オブザーバビリティプラットフォーム『Mackerel』ほか。また、おもにコンテンツプラットフォームなどのWebサービスおよびアプリの共同開発事例も多数。

