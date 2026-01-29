タイミー、AIが原稿の下書きを一括生成する「AIかんたん入力」機能を追加

株式会社タイミー

株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、事業者が求人原稿の作成における「書き方に迷う」心理的ハードルやリソース問題を解決するため、スキマバイトサービス「タイミー」において生成AIを活用して募集要項の下書きを一括作成する「AIかんたん入力」機能を追加しました。

これまでの課題

実際タイミーをご活用いただいている事業者様からは「求人原稿作成の壁」に関するお声を多くいただいておりました。

＜実際のお声＞

- 内容構成上の悩み：タイトル、業務内容や注意事項に何をどこまで書けばいいのか分からず、時間がかかる- 心理的不安：不適切な表現になっていないか・これで申し込みが集まるか不安- リソース不足：日々の業務が忙しく、求人原稿を作るためのまとまった思考時間が取れない

結果として、忙しさで求人原稿作成自体が後回しになってしまったり、場合によっては作成に30分以上要する上に情報の乏しい原稿になったりしてしまうことが課題でした。人手不足が深刻化する中、スピーディーな求人公開が求められます。

機能概要

タイミーの事業者管理画面の求人ひな形作成において、簡単な情報を入力してボタンを押すだけで、以下の項目を一括作成・反映できます。細かな指示は不要で、項目に沿った最小限の入力でAIが適切な求人の文面を提案します。

【「AIかんたん入力」において作成される項目】

本機能が提供する価値

- タイトル- 業務内容- 注意事項- 持ち物- 働くための条件- 働く前の質問

これまでイチから求人原稿を作成すると場合によっては30分以上もかかっていた作業が簡略化。AIが出した案を確認・調整するだけで完了し、イチから文章を考える必要がなくなったことで、原稿作成の着手への心理的ハードルが下がります。さらに、忙しい業務の合間でも安定したクオリティの求人原稿を短時間で作成できるため、募集開始までのリードタイムが短縮されます。

「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」のミッションのもと、今後も現場のニーズに応じた機能追加や改善を継続的に行い、サービスの品質向上に努めてまいります。

プロダクト担当 執行役員（VPoP）大歳 華王志からのコメント

今後は、求人原稿を「書きやすくする」ことにとどまらず、求人全体の完成度や、稼働率（※1）の向上までを支援する体験へと拡張していきたいと考えています。文章作成に加えて、求人画像の用意や選定など、作成途中で手が止まりやすい他の項目に対しても、求人内容や業務内容に応じた提案・補助を行うことで、迷わず求人を完成させられる状態を目指します。また、過去の募集データや稼働結果を活用し学習しながら、どのような表現や条件設定がマッチングや稼働につながりやすいかをAIが示唆することで、経験の有無にかかわらず、安定して成果の出やすい求人作成を支援していく構想です。AIを単なる自動生成ツールとして使うのではなく、求人を出す上で判断に迷いやすいポイントを補助するツールとして活用することで、誰でも迷わず、納得感を持って求人を完成させられる体験を提供していきます。

（※1）募集した人数のうち実際に働いたワーカーの割合

会社概要

設立 ：2017年8月

代表者 ：小川 嶺

所在地 ：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

証券コード ：215A

URL ：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所 ：https://spotwork.timee.co.jp/