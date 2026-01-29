韓国の実力派俳優イ・ジュンギの来日ファンミーティングを4月10日(金)に開催決定！

株式会社THE STAR JAPAN

韓国の実力派俳優イ・ジュンギの来日ファンミーティングが決定！


2026年4月10日(金) パシフィコ横浜 国立大ホールにて「2026 LEE JOON GI SPLENDOR Family Day : Eyes on me」を開催する。


トークだけでなく歌・ダンスでファンを魅了し続けるイ・ジュンギが、今年はどんな様子でファンを魅了するのかぜひお楽しみに！





(写真提供＝THE STAR PARTNER Inc.)


＜公演詳細＞


[タイトル]


「2026 LEE JOON GI SPLENDOR Family Day : Eyes on me」



[公演日程]


2026年4月10日(金)


16:30開場 / 17:30開演


会場︓パシフィコ横浜 国立大ホール



[チケット代]


全席指定︓15,800円(税込)


※オリジナルペンライト付き



▼チケット受付詳細


【FC会員先行】


受付期間：1月30日(金)10:00～2月15日(日)23:59


※受付期間内までのイ・ジュンギ日本公式ファンクラブご入会（=ご入金）でFC会員先行お申込可



【mobile会員先行】


受付期間：2月20日(金)10:00～2月25日(水)23:59


※受付期間内までのイ・ジュンギ日本公式モバイルご入会（=ご入金）でmobile会員先行お申込可



※おひとり様につき4枚までお申込み可（同行者の方が非会員の場合でもお申込み可）


※お申し込みページは各ファンクラブサイトよりご確認ください。




イ・ジュンギ 日本公式ファンクラブ「SPLENDOR」


http://leejoongi.jp/



イ・ジュンギ 日本公式ファンクラブ「SPLENDOR」X


https://twitter.com/LEEJOONGI_JP



【 会社概要 】


会社名︓株式会社THE STAR JAPAN


所在地︓東京都渋谷区渋谷3-12-18渋谷南東急ビル10階


代表者︓樋口愛史


URL︓http://thestarjapan.com/