韓国の実力派俳優イ・ジュンギの来日ファンミーティングを4月10日(金)に開催決定！

韓国の実力派俳優イ・ジュンギの来日ファンミーティングが決定！
2026年4月10日(金) パシフィコ横浜 国立大ホールにて「2026 LEE JOON GI SPLENDOR Family Day : Eyes on me」を開催する。
トークだけでなく歌・ダンスでファンを魅了し続けるイ・ジュンギが、今年はどんな様子でファンを魅了するのかぜひお楽しみに！
(写真提供＝THE STAR PARTNER Inc.)
＜公演詳細＞
[タイトル]
「2026 LEE JOON GI SPLENDOR Family Day : Eyes on me」
[公演日程]
2026年4月10日(金)
16:30開場 / 17:30開演
会場︓パシフィコ横浜 国立大ホール
[チケット代]
全席指定︓15,800円(税込)
※オリジナルペンライト付き
▼チケット受付詳細
【FC会員先行】
受付期間：1月30日(金)10:00～2月15日(日)23:59
※受付期間内までのイ・ジュンギ日本公式ファンクラブご入会（=ご入金）でFC会員先行お申込可
【mobile会員先行】
受付期間：2月20日(金)10:00～2月25日(水)23:59
※受付期間内までのイ・ジュンギ日本公式モバイルご入会（=ご入金）でmobile会員先行お申込可
※おひとり様につき4枚までお申込み可（同行者の方が非会員の場合でもお申込み可）
※お申し込みページは各ファンクラブサイトよりご確認ください。
イ・ジュンギ 日本公式ファンクラブ「SPLENDOR」
http://leejoongi.jp/
イ・ジュンギ 日本公式ファンクラブ「SPLENDOR」X
https://twitter.com/LEEJOONGI_JP
【 会社概要 】
会社名︓株式会社THE STAR JAPAN
所在地︓東京都渋谷区渋谷3-12-18渋谷南東急ビル10階
代表者︓樋口愛史
URL︓http://thestarjapan.com/