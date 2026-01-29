サンドボックスゲーム『テラビット』にて期間限定イベント「テラビットバレンタイン2026」開催！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社は、みんなで作るサンドボックスゲーム『テラビット』にて期間限定イベント「テラビットバレンタイン2026」を、2026年1月29日（木）のアップデート後より開始することをお知らせします。

「テラビットバレンタイン2026」では、新登場の期間限定ミニゲームワールド「キューピッドハート」に加え、たくさんのハートがあしらわれた期間限定スキンの販売など、バレンタインシーズンを盛り上げるキャンペーンが盛りだくさんです！

目指せ恋のキューピッド！期間限定ミニゲームワールド登場！

詳細を見る :http://teravit.app/ja/info#/all/topic/news-ja/20923

2026年1月29日（木）より、バレンタイン期間限定のミニゲームワールド「キューピッドハート」が新登場します。

「キューピッドハート」では、ハートが散りばめられたかわいらしいステージで、キューピッドと一緒に愛の矢を射る射的ゲームを楽しむことができます。指定された条件を達成することで限定スキンが手に入るほか、スコアランキングに応じた特別な報酬も用意されています。

バレンタインにぴったりな可愛らしいスキンをゲットできる「キューピッドハート」にぜひ挑戦してくださいね！

ランキングイベント開催期間：

2026年1月29日（木）アップデート後 ～ 2026年2月19日（木）アップデートまで



ミニゲームワールド公開期間：

2026年1月29日（木）アップデート後 ～ 2026年2月26日（木）アップデートまで

気分は恋のキューピッド！パステルカラーがかわいい期間限定スキン登場！

詳細を見る :http://teravit.app/ja/info#/all/topic/news-ja/20923

ハートが散りばめられた期間限定のスキン「スイートキューピッド衣装」と「メルティキューピッド衣装」をスキンマーケットにて販売します。

このスキンは自分の好みに合わせて色を自由に変更し、カスタマイズすることが可能です。

また、購入特典としてキューピッドの恋の矢をかたどった限定スキンエフェクト「ハートアロー」もセットで入手することができます。

キューピッド気分を味わえるスキンを身に着けて、バレンタインシーズンを思い切りエンジョイしませんか？

スイートキューピッド衣装メルティキューピッド衣装

販売期間：

2026年1月29日（木）アップデート後 ～ 2026年2月26日（木）アップデートまで

ゲーム内通貨と一緒にラブリーなスキンをゲット！決済特典キャンペーン実施！

「テラビットバレンタイン2026」イベント期間中にゲーム内通貨「ジュエル」を購入すると、特典として期間限定スキンがもらえる決済特典キャンペーンを実施します！



決済特典として登場する期間限定スキンパーツは全部で3種類！

恋するあなたにピッタリな「メロメロフェイス」、たくさんのハートがとってもかわいらしい「ラブラブハート」のほか、同時販売されているキューピッド衣装とのコーディネートにぴったりな「アムールウィング」が、購入金額に応じた特典として入手できます。

メロメロフェイスラブラブハートアムールウィング

限定特典付ジュエル販売期間：

2026年1月29日（木）アップデート後 ～ 2026年2月26日（木）アップデートまで

詳細を見る :http://teravit.app/ja/info#/all/topic/news-ja/20923

◯『テラビット』について

『テラビット』は基本プレイ無料のみんなで作るサンドボックスゲームです。

本作は、様々なブロックを組み上げてオリジナルのボクセルのワールドを制作できるだけでなく、ワールドにゲーム要素を加えることで誰でもゲームクリエイターになれるという体験を楽しむことができます。



◆サービス概要

タイトル：テラビット / TERAVIT

ジャンル：みんなで作るサンドボックスゲーム（マルチプレイ対応）

販売：基本プレイ無料（アイテム販売）

対応OS ：Windows(R) 8.1 / 10 / 11、スマートフォン（iOS / Android）、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

公式サイト：https://teravit.app/

公式X：https://x.com/teravit_jp

(C)2026 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.