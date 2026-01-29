「守っているのに、なぜ気になる？」家庭用ドライヤーで“脚に合わせて完成する”プロテクター
家庭用ドライヤーで成形し、脚の形に合わせて完成させる新しいプロテクター。
サッカーをしていて、「守っているはずなのに気になる」「ズレや当たりが集中を切る」
── そんな違和感を感じたことはないだろうか。
その原因は、技術や体力ではなく、防具が“汎用サイズ”で作られていることにある。
このほど販売が始まった新しいタイプのプロテクターは、その前提を見直す発想から生まれた。
家庭用ドライヤーの熱で脚の形に合わせて成形し、装着して初めて完成するという考え方だ。
薄さや軽さではなく、「違和感が消える体験」を起点にしたこのアプローチは、
従来の防具選びに別の選択肢を提示している。
｜防具が抱えてきた課題
防具は長らく「サイズを選んで装着するもの」とされてきた。
しかし実際には、脚の形状や筋肉の付き方には個人差があり、成長期には短期間で変化も起きる。
その結果、ズレや局所的な当たりといった違和感が生じやすくなる。
｜新しい発想と構造
そこで採用されたのが、家庭用ドライヤーの熱で成形できる構造である。
特別な器具や専門的な設備を必要とせず、
日常的な環境で調整できる点が、「合わせて完成させる防具」という発想を現実的なものにした。
｜位置づけと今後
成形によって脚に密着させることで、防具としての役割を果たしながら、プレーへの集中を妨げにくい点が特徴とされる。完成品を選ぶのではなく、使う人に合わせて仕上げるという考え方は、成長期の選手から競技志向のプレーヤーまで、新しい選択肢として受け止められつつある。
防具は「完成されたものを装着するもの」という前提から、「自分に合わせて完成させるもの」へ。
この新しいアプローチが、競技用プロテクターの在り方をどこまで変えていくのか、今後の広がりが注目される。
特別な器具を使わず、家庭用ドライヤーの熱で素材をやわらかくし、形状を調整していく工程。日常的な環境で成形できる点が、「合わせて完成する防具」という発想を現実的なものにしている。
ストッキング越しに装着した状態。形状を個別に調整することで、装着時のシルエットにも自然に馴染みやすい。
【製品概要】
製品名：Blow Fit Pro mini
種別：熱形成型プロテクター
成形方法：家庭用ドライヤー
対象：サッカー・フットボール競技
販売開始：2026年1月
販売形態：Amazonにて展開中
【会社概要】
会社名
Luxxio合同会社
所在地
神奈川県横浜市中区日ノ出町1-76-1 インペリアル横浜パークサイド2F
事業内容
スポーツ・ガジェット関連製品の企画・販売
【問い合わせ先】
Luxxio合同会社
E-mail：info@luxxio.co.jp