ノイアット、株式会社ライトアップと業務提携契約を締結

株式会社コレックホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：栗林憲介、以下「当社」）の子会社である株式会社ノイアット（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：池本大介、以下「ノイアット」）は、中小企業のAI/DX支援およびAIサービス開発で豊富な実績を持つ株式会社ライトアップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：白石崇、以下「ライトアップ社」）と、AIを活用した営業活動の生産性向上に向けた業務提携契約を締結いたしました。

本提携は、ライトアップ社の技術支援のもと、高い成果を生むトップ層のノウハウをAIで体系化し、組織全体へ展開する仕組みを構築することで、営業活動における生産性向上を目指します。

■本提携の背景と目的

ノイアットの事業は、徹底したデータ活用に基づく「再現性のある営業活動」を競争力の源泉として成長してまいりました。本提携では、AIの活用を通じてこの仕組みをさらに高度化し、個人の経験や勘に依存しない営業基盤を整えることで、持続的な事業成長を図ります。

また、当社グループのパーパスである「情報コミュニケーションに感性と体温を。」のもと、トッププレーヤーが培ってきた顧客への共感や洞察をAIが整理・体系化し、組織全体の知として共有することで、すべての顧客に対して一貫性と質を備えたコミュニケーションを提供できる体制の確立を目指します。

■本提携による具体的な取り組み

ライトアップ社が提供するAI実務支援・アドバイザリーを通じ、以下の施策を行います。なお、意思決定および事業方針はすべてノイアットが主体的に行い、知見を社内に蓄積することで持続的な競争優位性を築きます。

(1) 営業パフォーマンスの解析と標準化

営業社員の行動データから、高い成果を生むトップ層の思考プロセスやトークスキルをAIで特定・解析します。成功パターンを誰でも再現可能な形に標準化し、経験の浅いメンバーへ即時展開することで、組織全体のスキル底上げを図ります。

(2) 業務プロセスの自動化・高度化によるリソース集中

AIを活用した営業資料の自動生成、商談ログの要約、CRMデータの解析を業務フローへ実装します。これにより、営業社員が「顧客との対話」という本質的な業務に集中できる環境を整備します。

(3) 組織の再現性を担保するAI教育スキームの確立

AIによるリアルタイムのフィードバック体制を構築し、教育コストの削減と成約率の平準化を同時に達成します。人的資源の最適配置を進め、事業領域拡大へリソースをシフトさせます。

■今後の展望

本提携を通じ、まずはノイアットにおける一人当たりの営業活動の生産性を20%以上向上させることを目標とします。本取り組みの中で得られた知見については、順次グループ全体へ展開し、AI活用の定着と高度化を進めてまいります。

当社グループは今後も、AIと人的資源を適切に融合させた「ハイブリッド・マーケティング」の実践を通じ、新たな価値の創出に取り組んでまいります。

■株式会社ライトアップについて

所在地 ：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号 渋谷クロスタワー32F

代表者 ：代表取締役社長 白石 崇

設 立 ：2002年4月5日

資本金 ：386,380,000円

URL ：https://www.writeup.jp/

事業内容：AIソリューション事業

■株式会社ノイアットについて

代表者 ：代表取締役 池本大介

URL ：https://www.noiat.co.jp/

■株式会社コレックホールディングス＜会社概要＞

当社グループは、「情報コミュニケーションに感性と体温を。」をパーパスとして掲げ、より良い情報やサービスを正しく、わかりやすく、必要な人に届けることで、誰もがよりよい未来と出会える社会を目指しております。

所在地 ： 〒171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目32番４号

設立 ： 2010年3月11日

資本金 ： 53,982,344円（2025年11月1日時点）

代表者名 ： 代表取締役 栗林 憲介

事業内容 ： エネルギー事業、アウトソーシング事業、メディアプラットフォーム事業





