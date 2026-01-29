「第31回神戸ルミナリエ」今年もStrolyが公式デジタルマップを提供

株式会社Stroly

株式会社Stroly（本社：京都府京都市、代表取締役社長：高橋真知、以下：Stroly）は、「第31回神戸ルミナリエ」に対し、昨年に引き続き公式デジタルマップを提供するとともに、2025年1月30日（金）～2月8日（日）の10日間にわたって、スタンプラリー「神戸ルミナリエ まち巡りラリー」を実施いたします。

「神戸ルミナリエ」は、阪神・淡路大震災犠牲者への鎮魂の意を込めるとともに、都市の復興・再生への夢と希望を託して、大震災の起こった1995年12月に初めて開催されました。以来、震災の教訓を語り継ぐとともに神戸の希望を象徴する行事として31年にわたり開催されています。

今回、Strolyが提供した公式デジタルマップは、会場となる東遊園地、旧外国人居留地、メリケンパークに展示される作品の情報はもちろんのこと、周辺エリアに展示される作品や地元団体が行うイベント・企画情報などを完全網羅。おすすめのモデルルート、街路樹のイルミネーションなども反映しており、光と雪に彩られた「神戸ルミナリエ」の夜を優しいイラストで表現しています。

また、1月30日より開催されるスタンプラリー「神戸ルミナリエ まち巡りラリー」は、東遊園地やメリケンパークなどの主要会場に加え、南京町や北野町など、神戸を象徴する計11か所を対象スポットとして設定。スマートフォンでスタンプを集めながら、各地に点在する神戸ルミナリエ作品と神戸ならではのスポットを巡ることができます。すべてのスポットの達成者には神戸の食の魅力が楽しめる1万円相当のお食事券（A賞）を、6か所以上の達成者には3千円相当の神戸ご当地グルメ（B賞）を、抽選でプレゼントいたします。ぜひ、まち歩きを楽しみながら作品を鑑賞し、神戸の魅力に触れてみてください。

【「神戸ルミナリエ公式デジタルマップ」概要】

■URL：https://kobe-luminarie.stroly.com/

■対応言語：日本語、英語

■利用：無料

■推奨環境：Chrome、Safari

■制作：株式会社Stroly

■配信場所：Stroly（プラットフォーム）

【「神戸ルミナリエ まち巡りラリー」概要】

■参加方法：「神戸ルミナリエ公式デジタルマップ」を開き参加登録

■対象者：どなたでも参加可能

■期間：2026年1月30日（金）～2月8日（日）

■対象スポット：合計11か所（おすすめコース：旅／散歩コースあり）

■応募方法 ：スタンプを一定数（6か所もしくは11か所）集めたら、

神戸ならではの豪華賞品が当たる抽選に参加可能

■賞品：A賞／1万円相当のお食事券 10名様（スタンプ11か所収集）

B賞／3千円相当の神戸ご当地グルメ 30名様（任意のスタンプ6か所収集）

※賞品は選べません。

■詳細：https://kobe-luminarie.jp/collaborations/1452/

【Strolyについて】

Strolyが運営するイラストデジタルマップ『Stroly』は、世界観を感じられるわかりやすいイラストを通じて、そのエリアのワクワクする情報に「出会って・知って・体験する」までを徹底的にガイドするマッププラットフォームです。日本各地の観光・祭りやイベント・エリアプロモーションをはじめ、世界12,000枚のイラストデジタルマップが存在します。おすすめのポイントやイベント情報を提供し、シールを貼るような感覚でイラストを配置するなど、マップをカスタマイズすることも可能です。さらに、マップの閲覧情報を元に、人流データや利用情報を可視化でき、インバウンド対策としての多言語化にも対応しています。

【会社概要】

社 名 ：株式会社Stroly

所在地 ：京都市下京区猪熊通塩小路上る金換町109番地1

代 表 ：代表取締役社長 高橋真知

サービスURL：https://stroly.com/ja/

