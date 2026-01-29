西武飯能駅に直結のショッピングセンター「西武飯能ぺぺ」に中古品買取専門店「バイセル」が2月5日(木)オープン

株式会社BuySell Technologies

リユースサービス「バイセル」を展開する株式会社BuySell Technologiesは、埼玉県飯能市 西武飯能駅に直結のショッピングセンター「西武飯能ぺぺ」に、中古品買取専門店「バイセル」を2月5日(木)オープンいたします。

■店舗概要

店舗名： バイセル 西武飯能ぺぺ店

住所：〒357-0038 埼玉県飯能市仲町11-21 西武飯能ペペ1Ｆ

電話：0120-792-649

営業時間：10:00～20:00

買取商品：着物、切手、古銭、ブランド品、お酒、貴金属、時計、カメラなど

オープン日：2026年2月5日(木)

WEBサイト：https://buysell-kaitori.com/store/seibu-hannou/

■リユースサービス「バイセル」

「バイセル」は、中古品の買取・販売を通じて循環型社会の実現を推進するリユースサービスです。

全国で着物や切手、ブランド品など、家に眠るさまざまな品物を買い取り、次に必要とする方へとつないでいます。

買取事業では、業界随一の規模を誇る出張買取に加え、アクセスに優れた立地の店舗買取、時間を気にせず利用できる宅配買取など、お客様の状況に合わせた多様な買取方法を提供しています。

販売事業では、リユース着物を扱うECサイト「バイセルオンラインストア」や、ブランド品・時計などを扱うECサイト「バイセルブランシェ」をはじめ、実店舗や卸販売を通じて国内外へ販売しています。

■会社概要

- 買取サービス「バイセル」｜https://buysell-kaitori.com/- リユース着物ECサイト「バイセルオンラインストア」｜https://www.buysellonline.jp- ブランド品・ジュエリーECサイト「バイセルブランシェ」｜https://brandchee.com/

会社名：株式会社BuySell Technologies

代表者：代表取締役会長 岩田 匡平、代表取締役社長兼CEO 徳重 浩介

本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル

事業内容：着物・ブランド品等リユース事業

コーポレートサイト：https://buysell-technologies.com/