大阪市立田辺小学校「夢・授業」開催報告

◆実施概要

当日はNo.5 安彦 憲史郎選手、サテライト所属No.40 森口 且将選手、No.54 住友 颯馬選手が参加し、基本的な身体の動きやゲームなどで子どもたちと交流を深めました。



【コメント】

No.5 安彦 憲史郎選手

「今回、夢授業に参加させていただき、子どもたちと貴重な時間を過ごすことができました。子どもたちが真剣に、そして前向きに取り組んでくれたおかげで、私自身も楽しく関わることができました。今回の体験が、子どもたちの人生の中で少しでも役に立てるといいなと思います。」





No.40 森口 且将選手「授業では、元気いっぱいの子どもたちととても楽しい時間を過ごすことができました。最初は緊張している子や不安そうな子もいましたが、ボールを使った活動が始まると次第に笑顔が増え、積極的にプレーしてくれるようになりました。友だちと声をかけ合いながら楽しむ姿や、「楽しかった」「またやりたい」といった声も多く聞くことができ、今回の体験を通してフットサルの楽しさを感じてもらえたことを嬉しく思います。」No.54 住友 颯馬選手「授業が始まる前は、普段フットサルに触れる機会が少ない子どもたちに戸惑う様子が見られましたが、授業が進むにつれて徐々に慣れ、笑顔も増えていきました。練習中にたくさん質問をしてくれて、フットサルを知ろうとする前向きな姿勢がとても印象的でした。また、シュライカー大阪についても興味を持って質問してくれるようになり、「もっとフットサルをやってみたい」と話してくれたことを嬉しく思います。」今後もシュライカー大阪はフットサルを通じて、子どもたちに「夢」を届け、クラブに関わるすべての皆様に「元気・勇気・感動」をお届けできるよう、地域に根ざした活動に取り組んでまいります。大阪市立田辺小学校の皆様、ありがとうございました。