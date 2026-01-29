1月27日告示で始まった第51回衆議院議員総選挙、SNS調査から見えた有権者の投票意識は「投票に前向き」な声が多数！

株式会社ファーストイノベーション

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、運営メディア「SES Plus」にてX（旧Twitter）ユーザーを対象に「衆議院総選挙が行われた場合の投票意識」に関するSNSアンケート調査を実施しました。その結果、投票に前向きな有権者が多数を占める一方で、慎重に判断したいと考える層の存在も明らかになりました。

第51回衆議院議員総選挙が1月27日に告示され、選挙戦が本格的にスタートしました。各党・各候補者による政策訴求や街頭演説が活発化する中、有権者は今回の選挙をどのように受け止め、投票行動を考えているのか。その実態を把握することを目的に、ファーストイノベーションではSNSアンケート調査を実施しました。

本調査は、X（旧Twitter）ユーザーを対象に「衆議院総選挙が行われた場合、投票に行くかどうか」という設問で行われ、有効回答数は150件。回答者は20代から60代まで幅広い年代に分布し、男女比は女性がやや多い構成となっています。

アンケート調査概要

・調査対象：X（旧Twitter）ユーザー

・調査期間：2026年1月16日～1月19日

・調査方法：SNSアンケート

・有効回答数：150件

・回答者年代：20代～60代

■投票意識ランキングの結果

第1位：「必ず投票に行く」57%

最も多かった回答は「必ず投票に行く」でした。

この回答は20代から50代まで幅広い年代に見られ、特に30代・40代では男女ともに高い割合を示しました。背景には、「国民としての責任」「政治への意思表示」といった意識があり、選挙を重要な社会参加の機会と捉えている層が一定数存在していることがうかがえます。

第2位：「おそらく投票に行く」25%

次に多かったのは「おそらく投票に行く」という回答でした。この層は投票意思を持ちながらも、「候補者次第」「情勢を見て判断したい」「仕事や家庭との兼ね合い」といった現実的な要因を考慮する柔軟派が多いのが特徴です。

特に30代～40代女性に多く見られ、生活実感を踏まえた判断姿勢が反映されています。

第3位：「まだ分からない」10%

一方で、「まだ分からない」と回答した層も一定数存在しました。主に50代男性に多く、現時点では情報不足や関心の低下が影響している可能性が考えられます。

なお、「投票に行かないと思う」と回答した層はごく少数にとどまり、従来指摘されてきた投票率低下への懸念に対して、SNS上では前向きな変化が見られる結果となりました。

■性別・年代別に見る傾向

年代別に見ると、20～30代では「必ず」「おそらく投票に行く」と回答した割合が高く、若年層においても投票行動への意識が徐々に定着しつつあることが分かります。40代では投票意欲が最も安定しており、社会・家庭・仕事を意識した現実的な判断が特徴的です。50代以上では、明確な意思を持つ層と慎重派に分かれ、情勢を見極めたいという姿勢が強く表れています。

■投票意識から見える現代の有権者像

今回の調査では、「必ず投票に行く」「おそらく投票に行く」を合わせると、大多数が投票に前向きであることが明らかになりました。その一方で、「まだ分からない」という声が示すように、有権者は感情や習慣だけでなく、情報の質、候補者や政策の分かりやすさ、社会情勢への納得感を重視しながら判断しようとしている様子もうかがえます。

衆議院総選挙を前にした有権者の意識は、「無関心」から「慎重かつ主体的な判断」へと移行しつつあります。投票行動は単なる義務ではなく、「自分の意思をどのように社会に反映させるか」という選択になりつつあると言えるでしょう。

