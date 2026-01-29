NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走

株式会社アプチーズ

株式会社アプチーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：米澤萌／米澤渉、以下「アプチーズ」）が運営するNEO阿波踊り集団「寶船（たからぶね）」は、2025年11月9日（日）から12月3日（水）までの25日間、パナマ、グアテマラ、ベリーズ、コスタリカ、ニカラグア、エルサルバドルの中米6ヶ国12都市を巡る文化交流ツアーを実施。全26公演を通じて、延べ1万5,000人以上の観客・参加者が阿波踊りを体感し、全日程を終了いたしました。

本ツアーは、「日・中米交流年（外交関係樹立90周年）」の公式記念事業として、『国際交流基金 令和7年度海外派遣助成プログラム』の助成を受け実施。各国の文化省・自治体・大学・文化機関と連携し、在外日本国大使館の協力を得て実現しました。

国立劇場、国家文化宮殿、国立大学、中米最大級の祝祭「サンミゲル・カーニバル」など、各国を象徴する文化拠点を舞台に構成された、極めて異例の巡回ツアーとなりました。

■ 25日間を貫いたツアーコンセプト

寶船は、400年以上続く阿波踊りの伝統を継承しながら、現代的な音楽性や参加型の構成を取り入れ、言語に依存しない「体感する日本文化」として再構築してきました。

25日間にわたる本ツアーでは、

- 劇場・文化施設での公演- 国際フェスティバル・大規模カーニバルへの出演- 小学校・大学でのワークショップ- 各国の伝統舞踊団体とのコラボレーション

を組み合わせ、短期滞在では実現できない「関係性を築く文化交流」を中米各地で実践しました。

■ 全スケジュール・国別ハイライト（24公演）

🇵🇦 パナマ

11/12（水）・11/13（木）

- Ciudad de las Artes（El Auditorio Herbert de Castro）- パナマ日本人学校

●ハイライト

中米最大級の総合芸術・文化施設「Ciudad de las Artes」でツアーが開幕。2日間ともパナマ舞踊団体とのコラボレーションを実施し、阿波踊りとラテン舞踊が同じ舞台で交差する象徴的なスタートを飾りました。

🇬🇹 グアテマラ

11/15（土）～11/17（月）

- ミスコ市役所講堂- 国家文化宮殿パティオ- JAPAN DANCE FESTIVAL（Avenida Las Americas通り）- 国立サンカルロス大学 講堂- JICA外交関係樹立90周年記念 壁画前パフォーマンス

●ハイライト

国家文化宮殿という国を象徴する歴史的空間から、首都の賑やかなメインストリートを舞台にしたイベントまで、多様な舞台を横断。多くの交流があり、感慨深い公演となりました。

🇧🇿 ベリーズ

11/18（火）～11/20（木）

- Garifuna Cultural Night（ベルモパン）- ガリフナライブ音楽祭（ダングリガ）- 国民的テレビ局「Channel 5」出演- St. Vianney Primary School（ベリーズシティ）

●ハイライト

ユネスコ無形文化遺産「ガリフナ文化」を担う音楽家・踊り手との交流を実現。ベリーズシティの小学校公演では、約400名の児童が阿波踊りを体験し、祭り文化が世代を越えて共有される場となりました。

🇨🇷 コスタリカ

11/23（日）～11/24（月）

- フィデル・ガンボア劇場- サンホセ日本人学校- 国立ナショナル大学

●ハイライト

首都サンホセでは、日本文化団体 「桜舟」 とのコラボレーションを実施。さらに国立ナショナル大学では、コスタリカ民族舞踊団体との共演も実現。両国の伝統舞踊が並び立つ教育的な交流が生まれました。

🇳🇮 ニカラグア

11/26（水）～11/28（金）

- 国立文化宮殿- 国立ルベン・ダリオ劇場- レオン市立劇場- 私立カトリック大学（UNICA）

●ハイライト

歴史ある国立文化宮殿でのWS、国立劇場やレオン市立劇場での公演に加え、カトリック大学では民族舞踊サークルの若者たちとの交流を実施。次世代の担い手同士が舞台上で出会う、未来につながる交流となりました。

🇸🇻 エルサルバドル

11/29（土）～12/1（月）

- サンミゲル・カーニバル- 旧大統領府 JAPAN FEST 2025- インターナショナルスクール

●ハイライト

中米最大級の祝祭 「サンミゲル・カーニバル」では、1万人超の観客とともに踊りを共有するパレードが実現。日本の祭り文化が、ラテンの祝祭文化の中心で受け入れられる象徴的な場面を生み出しました。

■ 代表コメント

寶船リーダー 米澤 渉

外交関係樹立90周年という節目の年に、再び中米の地で踊れたことを心から誇りに思います。

国も言葉も文化も違う人々が、阿波踊りのリズム一つで笑顔になり、汗をかいて踊る。“踊る阿呆”の精神は、日本だけのものではなく、世界で共有できる価値だと確信しました。

このツアーで蒔いた種が、日本と中米をつなぐ次の100年の文化的な架け橋になることを願っています。

■ 寶船（たからぶね）とは

阿波踊りを主軸に、新たな日本芸能の可能性に挑む「NEO阿波踊り集団」。

世界26ヶ国72都市に活動を展開。1995年に発足、2012年に法人化し日本で唯一のプロ阿波踊りグループとなる。

世界最大規模の日本見本市「Japan Expo Paris」に2014年から連続出演し、これまで7年連続で大トリを務める。2018年には全米9都市を巡るアメリカ大陸横断ツアー、2020年には中米カリブ5ヶ国14都市を巡る国立劇場ツアーを実施。2022年にはガウディ協会の公認のもと日本人で初めてサグラダファミリアの目の前で野外ワンマンライブを行なった。

近年では他分野とのコラボレーションも精力的に行なっており、TBS「CDTVライブ!ライブ!」ではnobodyknows+と「ココロオドル」のスペシャルステージを披露。主催公演にはDJ KOO、FISHBOY、DJダイノジ、ウルフルケイスケなどが出演。日本文化にかかわるイベント企画やキャスティングも精力的に行なっている。

URL：https://takarabune.org/

■ 会社概要

会社名：株式会社アプチーズ（Appcheez Inc.）

設立日：2024年4月17日

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目32-2 吉祥寺サンビルディング512

代表者：代表取締役 米澤萌／米澤渉

TEL：0422-29-0333

URL：https://appcheez.com/

アプチーズは、阿波踊りを通じて世界に熱狂を届け、日本文化を次世代に伝えていくための活動を続けてまいります。

今後ともご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。