コンヴァノ、ネイルサロン『FASTNAIL 関内店』を2026年2月6日（金）にグランドオープン

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574）は、当社が展開するネイルサロンブランド「FASTNAIL（ファストネイル）」の新店舗として、『FASTNAIL 関内店』を2026年2月6日（金）にグランドオープンいたします。


本店舗のオープンにより、FASTNAILは神奈川県内で12店舗目、全国で69店舗目の展開となります。神奈川県内での出店をさらに拡大し、地域の皆さまにより便利で快適なネイルサービスを提供してまいります。




■店舗の特長


「FASTNAIL 関内店」は、JR線「関内駅」北口より徒歩4分、横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」3A出口より徒歩4分の好立地に位置しています。通勤・通学やお出かけの合間にも立ち寄りやすく、横浜・関内エリアをご利用のお客様にとって利便性の高い店舗です。


明るく清潔感のある店内で、経験豊富なスタッフがFASTNAILならではのスピーディかつ丁寧な施術を提供いたします。


■店舗概要


店 舗 名 ：FASTNAIL 関内店


所 在 地 ：神奈川県横浜市中区伊勢佐木町2丁目8


　　　　　6 白牡丹ビル6階


営業時間：平　日 11:00～21:00
　　　　　土日祝 10:00～20:00


アクセス：JR線「関内駅」北口より徒歩4分


　　　　　横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」


　　　　　3A出口より徒歩4分


予約受付開始日：2026年1月26日（月）


WEB予約：http://www.fastnail.jp/


HOT PEPPER Beauty：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000797896/






■オープン記念キャンペーン


オープンを記念して、「FASTNAIL 関内店」限定で《1,000円OFFキャンペーン》を実施いたします。


- 期間：2026年2月6日（金）～2026年3月31日（火）
- 内容：通常価格5,000円（税込）以上のジェルネイルメニューで1,000円OFF

この機会に、FASTNAILの“スピーディ＆ハイクオリティ”なネイルをぜひご体験ください。




■ファストネイルについて




FASTNAILは、「短時間」「定額」「高品質」をコンセプトに、忙しい日常の中でも気軽にネイルを楽しめるサロンブランドです。


トレンドを押さえた豊富なデザインを、ワンカラー4,070円（税込）から提供し、いつでも付け替えオフ無料。全国68店舗を展開し、幅広い世代のお客様にご利用いただいています。


WEBサイト：https://www.fastnail.jp/


HOT PEPPER Beauty：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000797896/


■会社概要


会社名　：株式会社コンヴァノ


所在地　：東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.S.ビルS棟 B3階


創業　　：2007年4月11日


設立　　：2013年7月10日


代表者　：代表取締役社長 上四元 絢
事業内容：ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」運営、フランチャイズ管理事業、各種商品企画開発および販売、新規ビジネスシステムの開発、媒体運営「femedia」



コーポレートサイト：https://convano.com/


ネイリスト採用Webサイト：http://www.fastnail.jp/recruit/career/index.html