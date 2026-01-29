コンヴァノ、ネイルサロン『FASTNAIL 関内店』を2026年2月6日（金）にグランドオープン

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574）は、当社が展開するネイルサロンブランド「FASTNAIL（ファストネイル）」の新店舗として、『FASTNAIL 関内店』を2026年2月6日（金）にグランドオープンいたします。

本店舗のオープンにより、FASTNAILは神奈川県内で12店舗目、全国で69店舗目の展開となります。神奈川県内での出店をさらに拡大し、地域の皆さまにより便利で快適なネイルサービスを提供してまいります。

■店舗の特長

「FASTNAIL 関内店」は、JR線「関内駅」北口より徒歩4分、横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」3A出口より徒歩4分の好立地に位置しています。通勤・通学やお出かけの合間にも立ち寄りやすく、横浜・関内エリアをご利用のお客様にとって利便性の高い店舗です。

明るく清潔感のある店内で、経験豊富なスタッフがFASTNAILならではのスピーディかつ丁寧な施術を提供いたします。

■店舗概要

店 舗 名 ：FASTNAIL 関内店

所 在 地 ：神奈川県横浜市中区伊勢佐木町2丁目8

6 白牡丹ビル6階

営業時間：平 日 11:00～21:00

土日祝 10:00～20:00

アクセス：JR線「関内駅」北口より徒歩4分

横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」

3A出口より徒歩4分

予約受付開始日：2026年1月26日（月）

WEB予約：http://www.fastnail.jp/

HOT PEPPER Beauty：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000797896/

■オープン記念キャンペーン

オープンを記念して、「FASTNAIL 関内店」限定で《1,000円OFFキャンペーン》を実施いたします。

- 期間：2026年2月6日（金）～2026年3月31日（火）- 内容：通常価格5,000円（税込）以上のジェルネイルメニューで1,000円OFF

この機会に、FASTNAILの“スピーディ＆ハイクオリティ”なネイルをぜひご体験ください。

■ファストネイルについて

FASTNAILは、「短時間」「定額」「高品質」をコンセプトに、忙しい日常の中でも気軽にネイルを楽しめるサロンブランドです。

トレンドを押さえた豊富なデザインを、ワンカラー4,070円（税込）から提供し、いつでも付け替えオフ無料。全国68店舗を展開し、幅広い世代のお客様にご利用いただいています。

WEBサイト：https://www.fastnail.jp/

HOT PEPPER Beauty：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000797896/

■会社概要

会社名 ：株式会社コンヴァノ

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.S.ビルS棟 B3階

創業 ：2007年4月11日

設立 ：2013年7月10日

代表者 ：代表取締役社長 上四元 絢

事業内容：ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」運営、フランチャイズ管理事業、各種商品企画開発および販売、新規ビジネスシステムの開発、媒体運営「femedia」



コーポレートサイト：https://convano.com/

ネイリスト採用Webサイト：http://www.fastnail.jp/recruit/career/index.html