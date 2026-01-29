デルタファシリティーズ株式会社が品質マネジメントシステム「ISO9001」認証を取得

デルタファシリティーズ株式会社

デルタ電子株式会社（本社：東京都港区、代表者：華 健豪）の子会社で、建設業を営むデルタファシリティーズ株式会社（本社：東京都港区、以下「当社」）は、このたび、品質マネジメントシステムに関する国際規格 ISO 9001（ISO 9001:2015） の認証を、一般財団法人日本品質保証機構（JQA）より取得いたしましたので、お知らせいたします。

■ 認証取得の背景

当社は、電気設備工事、配管工事を中心に、安全・品質・信頼性を重視した施工及び管理業務を行ってまいりました。近年、建設業界においても、施工品質の均一化や業務プロセスの透明性、継続的改善への取り組みが一層求められています。こうした背景を踏まえ、当社では業務プロセスの標準化および品質管理体制の強化を目的として、ISO 9001 に基づく品質マネジメントシステムの構築・運用に取り組んでまいりました。

■ 認証の概要

- 規格： ISO 9001:2015- 認証範囲： 電気設備、産業用機械設備（配管）の設計及び施工並びに同設備の物品販売- 登録証番号： JQA-QMA16983- 認証機関： 一般財団法人日本品質保証機構- 初回認証日： 2025年12月19日

■ 今後の取り組み

今回の認証取得を通じて認証範囲外の事業を含め、構築した品質マネジメントシステムを継続的に運用・改善することで、施工品質のさらなる向上、顧客満足度の向上、法令遵守およびリスク管理体制の強化を図り、より信頼されるソリューションプロバイダーとして貢献してまいります。

今後も、デルタファシリティーズは、品質を重視した事業運営を通じて、持続可能な社会の実現に寄与してまいります。

以上

＜デルタ電子グループについて＞

デルタ電子は世界有数のスイッチング電源、冷却ファンメーカーであり、またパワーマネジメント、電子部品、ディスプレイ、FA、ネットワークから再生可能エネルギーソリューションまで広範に渡る機器とサービスを提供しております。1971年に台湾で創業し、現在では世界各地に営業拠点と製造拠点を擁しております。

ホームページ：http://www.delta-japan.jp/

<本リリースに関するお問合せ先>

デルタ電子株式会社マーケティング課

e-mail: jpmarketing@deltaww.com

<当社概要>

会社名： デルタファシリティーズ株式会社

代表者： 華 健豪

所在地： 〒108-0023 東京都港区芝浦4-11-25

設立： 1998年3月

URL: https://www.delta-japan.jp/ja-JP/landing/delta-f