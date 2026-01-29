Amazon、 Echo Studioの新色、「グレーシャーホワイト」を発売

アマゾンジャパン合同会社

Amazonは本日1月29日（木）、「Echo Studio」の新色、「グレーシャーホワイト」の発売を発表しました。価格は、39,980円（税込）で、本日より、Amazon.co.jp（ https://www.amazon.co.jp/echostudio2026(https://urldefense.com/v3/__https://www.amazon.co.jp/echostudio2026__;!!N96JrnIq8IfO5w!nfMWQJ4M_ar8tfpNo80ftncfSTB9oZ6Hk22wuFl8g3ZZfu_LNEuMKHJntGcQqLGbBSLg9Sa4eZwrc227pPppElB7%24) ）にて発売します。新色の登場により、Echo Studioのカラーバリエーションはグレーシャーホワイトとグラファイトとの二色になります。

Echo Studioは、パワフルな低音を届ける高性能ウーファーと、3つの効果的に配置されたフルレンジドライバーを搭載したスマートスピーカーで、部屋中を満たす没入感のある音響体験を提供します。空間オーディオ技術とDolby Atmosに対応し、臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。* さらに、マルチルームミュージック機能で、家中のEchoデバイス音楽を同時に再生したり、もう1台のEcho Studio(別売)に接続してさらにパワフルなサウンドを楽しめます。対応するFire TVデバイス(別売)に接続すれば、映画のサウンドトラックなどが、迫力のある音で再現されます。

Echo Studioは生成AI技術による新たなAIアシスタント「Alexa+」にも対応できるよう設計されています。Alexa+がお客様のお住まいの国で利用可能になった際には、より最適化された形でAI体験をお届けする予定です。Amazonは、お客様の毎日の生活をより便利で快適なものにできるよう、さらなるイノベーションに取り組んでいきます。

*各コンテンツやサービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。

Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon（FBA）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約（The Climate Pledge）などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom （ http://amazon-press.jp ）およびAbout Amazon （ http://www.aboutamazon.jp ）から。