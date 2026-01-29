『黒い砂漠 MOBILE』「大砂漠」リニューアル＆最上位「混沌等級ルーン」を実装

Pearl Abyss Corp.

Pearl Abyss Corp.（パールアビス、本社：大韓民国果川市 ）が開発・運営するモバイルMMORPG『黒い砂漠 MOBILE』は、1月27日に実施したアップデートにて、「大砂漠」のリニューアルおよび最上位装備「混沌等級ルーン」を実装しました。あわせてグラフィック改善も適用され、 より快適で没入感のあるプレイ体験を提供します。

本アップデートは「2025 カルフェオン宴会」で紹介された主要内容となります。

■ 「大砂漠」コンテンツを刷新、チャレンジ性と報酬を最適化

冒険の要となるコンテンツ「大砂漠」が、新たな仕様へとアップデートされました。 これまで3段階に分かれていた難易度は1つに統合され、 討伐したモンスターの戦闘力が高いほど、より多くの戦利品を獲得できる設計へと変更されました。

■ 強化素材・報酬の獲得量を大幅アップ

報酬体系も同時に最適化されています。大砂漠のモンスター討伐により、希少な強化素材 「加護が宿った光／霧の結晶」を新たに獲得可能となりました。また、砂漠発掘で入手できる「エダナ鋳貨」の獲得量も増加。これまで一部地域でのみ入手可能だった精霊水素材「古代の種」にも新たな獲得手段が追加され、大砂漠探索を通じて安定したキャラクター成長が可能となります。

■ 最上位装備「混沌等級ルーン」を追加

キャラクターの戦闘力を大きく引き上げる特殊装備「ルーン」に、新たな最上位ランクとして「混沌等級ルーン」が追加されました。混沌等級ルーンは、「霧を宿した結晶」と大砂漠報酬で獲得できる「加護が宿った霧の結晶」の2種類の素材を使用して突破（強化）することができます。

■ グラフィックリマスターで、より快適な戦闘体験へ

冒険者により良いプレイ体験を提供するため、グラフィックリマスターも継続的に実施しています。今回のアップデートでは、「グラフィック最適化」および「ロード時間の短縮」を適用し、 大規模戦闘時でも安定したフレームレートでプレイできるよう改善しました。

■ グローバル参加型の特別依頼イベントを開催

1月20日（火）より、3週連続で特別依頼イベントを開催しています。全地域の冒険者が協力して、ゲーム内およびコミュニティのチャレンジ課題に挑戦し、達成率が目標に到達すると追加ボーナスイベントが解放されます。さらに、新規冒険者向けの育成攻略投稿も募集。投稿に参加すると、特別称号と「ブラックパール」1,000個を獲得できるチャンスがあります。

》イベント詳細・最新情報はこちら

『黒い砂漠 MOBILE』公式サイト https://www.world.blackdesertm.com/Ocean

■ 黒い砂漠IPについて

『黒い砂漠』IPは、Pearl Abyssが展開するオープンワールド型アクションMMORPGシリーズです。

高精細なビジュアルとスキルベースの戦闘、業界最高峰のキャラクターカスタマイズを特徴とし、PC・モバイル・コンソールを通じて全世界5,500万人以上の冒険者に親しまれています。

■ Pearl Abyssについて

Pearl Abyssは2010年に設立されたゲーム開発会社で、『黒い砂漠』シリーズをはじめとするハイクオリティなMMORPGを展開しています。

自社開発エンジンによる最先端グラフィックスを強みとし、現在は『紅の砂漠』『DokeV』『PLAN 8』などの新作を開発中です。

公式サイト：https://www.pearlabyss.com