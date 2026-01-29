舞鶴市とユビタスが立地協定締結、AIデータセンター建設へ

舞鶴市

舞鶴市は、株式会社ユビタスと平工業団地へのAIデータセンター建設に関する立地協定を締結しました。2027年中の竣工を目指し、約180億円の投資を計画しています。本事業を通じて、地域産業の高度化やIT人材育成、環境保全に向けた連携を推進します。

舞鶴市と株式会社ユビタス（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：Wesley Kuo）は、令和8年1月29日、AIデータセンターの建設に向けた立地協定を締結したことを公表いたしました 。

1. 事業の背景と目的

今回の立地は、株式会社ユビタスが経済産業省による大規模成長投資支援策に基づき、日本国内で最高クラスのAI GPUセンターを構築する構想の最初のマイルストーンとなります。舞鶴市が有する電源地域の利点や、災害に強い京都舞鶴港といった強みが評価され、立地が決定いたしました。

本事業は2段階のフェーズを予定しています。第1フェーズでは中規模のデータセンター整備と運用体制の構築を行い、第2フェーズでは需要動向を踏まえ、中長期的な計算需要の増加に対応するための大規模な拡張を計画しています 。

2. 立地計画の概要

計画内容： 生成AI向けデータセンターの新設

立地場所： 平工業団地（舞鶴市字平）

敷地面積： 23,385平方メートル

投資額： 約180億円

新規雇用人数： 約3～10名

竣工予定： 2027年中

その他： データセンター運営子会社「HikariX（ひかりえっくす）」の本社を舞鶴市に設立

3. 地域振興および環境保全への取り組み

AIデータセンターのイメージ図

本協定に基づき、建設および操業に際しては地元企業の活用に配慮するほか、生成AI技術を活用した地域産業や市民生活の高度化、人材育成に取り組みます。また、持続可能な事業展開のため、公害防止や環境保全について必要な措置を講じ、別途「環境保全に関する協定」を締結いたします。

4. 各代表者コメント

株式会社ユビタス 代表取締役CEO Wesley Kuo

データセンターという基盤の上に、舞鶴を起点として、AIを使い、学び、試すことができる環境が生まれ、人材や事業、アイデアが自然に循環していくことを目指しています。舞鶴という地域で本取り組みを進めることで、AIが日常や産業の中で自然に活用されていく姿を形にしていきたいと考えております。

舞鶴市長 鴨田 秋津

今回の立地決定は、電源地域の利点や災害に強い京都舞鶴港といった、舞鶴市の強みが決め手になったものです。この度の立地を、新たな地域産業の構築、IT人材の創出・育成、AIやDXによる地域課題の解決へとつなげ、日本の未来を切り拓く新たな一歩にしてまいりたいと考えております。

【株式会社ユビタスについて】

- 代表代表取締役CEO Wesley Kuo（郭栄昌）- 本社東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー15階- 資本金等資本金：9,000万円 設立年：2012年1月 従業員数：約140名- 事業内容世界最高水準のGPU仮想化技術（※1）とクラウドストリーミング・プラットフォーム技術（※2）を有するテクノロジー企業で、任天堂などの大手ゲーム会社や通信事業者向けにクラウドゲーム事業のプラットフォーム構築やコンテンツ提供を行っている。近年では、当該技術を活かして生成ＡＩ、大規模言語モデルや、メタバース、サービスロボット分野へも事業を拡大するなど、革新的なソリューションを提供している。※１ 物理的なGPUのリソースを分割し、複数の仮想マシンやユーザー間で共有可能にする技術※２ クラウドを活用してコンテンツ（動画、音楽、ゲーム、アプリケーションなど）をインターネット経由でリアルタイムに配信する技術