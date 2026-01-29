【福島県】起業家5名が登壇！「ふくしまアクセラレータープログラム2025」成果報告会を3/6に開催

株式会社全力優

株式会社全力優は、福島県からの委託を受け、福島県内の地域課題解決と事業成長を目指す起業家支援プログラム「ふくしまアクセラレータープログラム」の成果報告会およびマッチングイベントを2026年3月6日（金）に開催いたします。

本イベントでは、福島県内で活動する5名の起業家が、プログラムを通じてブラッシュアップした事業構想をプレゼンテーションします。当日は、登壇者との協業を希望する企業、自治体、支援者、および地域課題解決に関心のある方々とのマッチングを重視した構成となっております。

■「ふくしまアクセラレータープログラム」とは

本プログラムは、福島県や日本、そして世界の課題解決を志す起業家に対し、同じ熱量で高め合える「仲間」や、信頼できる「相談先」を提供し、相互の経験をシェアしながら事業成長を目指す密なコミュニティづくりを核としています。 今回は、本プログラムに参加した5名の起業家が、これまでの成果と今後のビジョンを発表します。

■ 登壇起業家および事業テーマ一覧

福島県内の各エリアから、多岐にわたる分野の社会課題に挑む5名が登壇します。

加納 佑哲 氏（スクーデリア株式会社 代表取締役 ／ 郡山市）

『外国人材特化型 人材派遣・定着支援事業』

横尾 恵美 氏（しゅふコミ 代表 ／ 郡山市）

『子育てコミュニティ・ワンストップ相談事業』

沖野 昇平 氏（in the Rye 株式会社 代表取締役 ／ 双葉郡大熊町）

『ノウハウ大公開！日本一グローバルな学校のつくりかた』

長友 海夢 氏（株式会社いなびし 代表取締役 ／ 耶麻郡猪苗代町）

『地域資源循環型商品開発・体験観光事業』

宮崎 恵美 氏（一般社団法人Mother Tree 代表理事 ／ 福島市）

『地域の親子包括支援事業への事業拡大【リバースケアセンター】の立ち上げ』

■ 本イベントの3つの特徴

1. プレゼン直後の「共創アクション」募集 各登壇者のプレゼン終了後、来場者の皆様から「どのような支援ができるか」「協業のアイデア」「応援メッセージ」を募る機会を設けます。

2. 事務局によるマッチングサポート 交流会では、事務局スタッフが案内役として、参加者の皆様と登壇起業家との橋渡しを積極的にサポートします。

3. リアル×オンラインのハイブリッド開催 福島市内の会場での熱量を直接感じるリアル参加と、全国どこからでも視聴可能なZoom配信を併用。多様な関わり方を可能にします。

■ 開催概要

日時： 2026年3月6日（金）

成果報告会：15:00～17:00

交流会：17:00～18:30

リアル会場：コラッセふくしま 多目的ホール（福島県福島市三河南町1番20号 4階）

オンライン：Zoom（お申し込み後にリンクを送付）

参加費：成果報告会：無料

交流会：2,000円（軽食代として）

ゲスト： 岡崎 衛 氏（株式会社manaby）

申込方法： 以下の専用フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/GnJfqsvXHBBEQ5GC8

■ このような方におすすめ

地域課題解決を志す起業家との協業・連携に興味のある企業

登壇者の製品・サービスに興味のあるパートナー候補

地方創生、福島県の復興・発展に貢献したい方

新しい事業モデルを探している自治体関係者、支援機関

主催・運営会社

主催： 福島県

運営： 株式会社全力優

プログラム公式サイト： https://fukushima-accelerator.com/(https://fukushima-accelerator.com/)

本件に関するお問い合わせ先

株式会社全力優（ふくしまアクセラレータープログラム2025事務局）

Email：info@z-suguru.co.jp

URL：https://z-suguru.co.jp/