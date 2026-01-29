【STOP！水筒事故】転倒時の子どもの内臓損傷を防ぎたい！ママ企業考案の対策グッズ 園での導入も進む
転倒時に水筒による内部損傷を防ぐために開発された「安心水筒ホルダー」
ここ数日再びメディアを賑わせている、水筒を斜めがけして転倒した際に臓器を損傷してしまう事故。
２０１６年からの９年間で、少なくとも１３件発生しています。
そんな不慮の事故を防ぎたいと福島市の企業が開発したアイテムの導入が、全国の保育施設や学童保育などで進んでいます。
水筒安心ホルダー
２WAYで使うことができる
【商品開発の経緯】
株式会社マザーソリューション（本社：福島県福島市、代表取締役：齋藤祐子）は、子育てママを中心としたモノづくり企業です。子どもを育てる母達が自分事として感じた悩みを解決するためのアイテムを、開発・製造・販売しています。
走ると前にくる水筒を背中側でキープできる
ランドセルやリュックにも取付可能
カラフルな７色のベルトには反射ステッチが入っている
「水筒安心ホルダー」は、水筒による事故のニュースが連日報道されていた昨年６月にユーザーからの多くの声を受け、幼児でも使いやすい改良版として発売されました。
水筒により異なる様々なベルト幅に対応でき、ボタンを留めるだけで使えるため、２歳くらいから使用が可能です。
地元テレビ局や新聞等でも取り上げられ、発売以来、小さなお子さんを持つ親御さんやおじいちゃん・おばあちゃんから沢山のご注文を頂いています。
石川県の保育園他、全国の保育施設や学童保育などで導入が進んでいる
保育施設等からのご注文が増加
保育園や幼稚園、学童保育などからのお問い合わせやご注文も増えてきました。
子ども達が好きなカラーを選びご注文下さったＡ保育園様の安心水筒ホルダー
「園外保育の際の水筒による事故が心配だった」という石川県の保育園では、１０３名分を園で一括購入し、全園児が水筒に装着し使っています。
福島県内でも学童保育で利用者全員分を一括購入するなど、子どもを見守る大人たちの思いやりの輪が広がっています。
商品詳細
【商品名】 水筒安心ホルダー
【価 格】 1,580円～ （ランドセルでも使える追加パーツ付きは1,980円）
【販売先】 楽天市場「子育てママの店 アトリエamane」(https://item.rakuten.co.jp/atelier-amane/senakadekeep_2/)
AMAZON「子育てママの店 アトリエamane」(https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A8%EF%BD%81%EF%BD%8D%EF%BD%81%EF%BD%8E%EF%BD%85/page/6083DA83-5CC5-4249-9681-DBE2AE5E6C02?lp_asin=B0FWQLYQQM&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)
保育施設や学校等向けの大口割引もございます。詳細は楽天市場店又は当社HP(https://mother-solution.jimdosite.com)よりお問い合わせください。
当社紹介
子育てママを中心に９名で運営
株式会社マザーソリューション
「子育てママのあったらいいなをカタチに」をコンセプトに、育児や暮らしの困りごとを解決するアイテムを開発・製造・販売しています。
元アナウンサーという異色の経歴を持つ代表の齋藤は、出産を機に育児に専念した後、再就職の高い壁を痛感しました。その経験から、当社では「制約があること」を前提とした柔軟な働き方を可能としており、運営・モノづくりに携わるスタッフ８名も全員が育児や介護をしている女性たちです。
一人一人が「自分事」として育児や暮らしの困りごとに向き合い、商品開発やモノづくりに取り組んでいるからこそ、当社の商品は同じ悩みを抱える全国の多くの方から高い支持を頂いています。
ふくしまベンチャーアワード2025では優秀賞を受賞
福島発・女性だけで運営するゼブラ型ベンチャー企業です
・楽天市場（５万７千店）で顧客満足度の高さが上位１パーセントに入ったショップに贈られる「月間優良ショップ賞」を２１回受賞
・福島県内の地域活性化につながる企業活動やものづくりの技をたたえる「第１１回ふくしま産業賞（経済・産業・ものづくり賞）」(https://www.minpo.jp/news/moredetail/20251210129077)で、県知事賞に次ぐ福島民報社賞を受賞
・ふくしまベンチャーアワード２０２５(https://fukushima-venture-award.com/news.html?id=101)では、優秀賞・東邦銀行賞・栗林利紗公認会計士事務所を受賞
・経済産業賞主催 RED TOHOKUビジネス発表会(https://giraffes.go.jp/red/tohoku/)では、サポート企業２２社中１６社からの支援表明を獲得
【会社概要】
会社名：株式会社マザーソリューション
代表者：代表取締役 齋藤祐子
所在地：福島県福島市
設立：２０２２年６月
事業内容：子育て当事者の声を起点に、育児・安全用品を企画・製造・販売するD2C企業。かゆいところに手が届く、ありそうでなかったニーズに応える商品開発を行っている。
主力商品である「4wayキッズリードDX」は約5万通りのカスタマイズが可能で、累計販売数２万７点を突破。楽天市場を中心に高評価レビューを獲得している。
代表自身の育児経験から生まれた課題意識を起点に、子育て世代のリアルな声を商品化することを理念とし、モノづくりだけでなく、子育てや介護など制約のある人が活躍できる新しい働き方と、安心・安全な育児環境の実現を目指している。
会社HP :
https://mother-solution.jimdosite.com