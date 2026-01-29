【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop、GMV9.97億円で微減　投稿増加も成果は「転換設計」で明暗（2026年1月19日週）

■ サマリー（Executive Summary）

株式会社Kalowave Japan

Kalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）の最新データ分析によると、2026年1月19日～1月25日の日本TikTok Shop市場はGMV9.97億円（前週比-2%）と微減となりました。動画本数およびライブ配信者数はいずれも前週比+4%と増加した一方、広告投資額や売上が発生した商品数は伸び悩み、投稿量の増加が売上成長に直結しない状況が続いています。市場全体では、量的拡大よりも転換設計・導線設計の完成度が成果を左右する局面がより明確になりました。



カテゴリー別では、美容・パーソナルケアが分散型構造を維持し首位を継続する一方、レディースウェアおよび食品・飲料はライブ主導で一部有力店舗への集中が顕著でした。また、1店舗あたりの週間平均GMVでは、食品・飲料が約44万円、レディースウェアが約23万円、おもちゃ・趣味が約14万円と差が見られ、カテゴリーごとに求められる運用規模や収益効率の水準が異なることが改めて浮き彫りとなっています。

■ 注目ポイント

- ️️売上高（GMV）：9.97億円（前週比 -2%）️- 売上商品数：35,358件（前週比 +0.02%）️- 動画本数：31.8万本（前週比 +4%）️- ライブ配信者数：7,247本（前週比 +4%）

※ 数値はKalodataによる独自集計

■ ウィークリー・レポート

Kalodata Japan 編集部 総評：

1月19日～1月25日の日本TikTok Shopは GMV9.97億円（前週比-2%）と微減。

動画本数・ライブ配信者数はともに+4%と増加した一方、広告投資と売上発生商品数が伸びず、量より質・転換設計が問われる週となりました。

直近4週間の推移

売上高／販売件数／平均販売価格

・12月29日週：9.9億円／48万件／2,071円

・1月5日週：10.1億円／50.2万件／2,013円

・1月12日週：10.2億円／47.8万件／2,126円

・1月19日週：9.97億円／47.2万件／2,112円

TOP10カテゴリー別 売上高

1. 美容・パーソナルケア：1.6億円

2. レディースウェア・インナー：1.6億円

3. 食品・飲料：1.2億円

4. おもちゃ・趣味：1.0億円

5. スマートフォン・エレクトロニクス：6,500万円

6. 旅行かばん・バッグ：5,374万円

7. メンズウェア・下着：4,782万円

8. ファッション小物：3,556万円

9. 家電製品：3,479万円

10. 日用雑貨：2,832万円

商品・コンテンツ関連指標（前週比）

・新商品数：152,711件（-13%）

・売上商品数：35,358件（+0.02%）

・動画本数：31.8万本（+4%）

・ライブ配信者数：7,247人（+4%）

先週の1ショップあたり平均値は、

新商品1.53件／売上商品0.36件／動画3.20本／ライブ0.07人でした。

市場・投資関連指標（前週比）

・全ショップ数：99,495件（+1%）

・広告予算：969万円（+0.17%）

・新規ファン数：426万人（-35%）

先週の1ショップあたり平均広告予算は97円となっています。

カテゴリー別トレンド分析

美容・パーソナルケアは市場集中度が低く、比較的分散した構造を維持しながら首位をキープ。ライブ・動画・商品カードをバランスよく活用した運用が特徴です。

レディースウェア・インナーや食品・飲料はライブ経由GMVの比重が高く、一部有力店舗による牽引色が強い構造が目立ちました。ライブ施策の完成度が成果を大きく左右しています。

また、1店舗あたりの週間平均GMVを見ると、

食品・飲料：約44万円

レディースウェア・インナー：約23万円

おもちゃ・趣味：約14万円

と、カテゴリーごとに求められる運用規模・収益効率の水準差も明確になっています。

