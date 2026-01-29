【チケットペイ × マリーゴールド コラボキャンペーン】

株式会社ペイメントフォー

1.30新宿FACEで自身初のタイトルマッチ、しかもシングルでメインを務める南小桃選手。

「傍から見たらほんとチャレンジマッチにしか見えないじゃないですか。でも、チャレンジマッチじゃなくてタイトルマッチだから、勝つ。勝たないといけない。勝たなきゃ意味がないなと思うので、組んでいただいたからには。」

＜大会概要＞

会場）東京・新宿FACE

日時）開場17:45 開始18:30

＜対戦カード＞

スーパーフライ級選手権試合

（王者）岩谷麻優 vs （挑戦者）南小桃

※岩谷麻優は5度目の防衛戦

（インタビュー引用元：https://creators.ticketpay.jp/archives/3787）

今回はマリーゴールドとチケットペイのコラボキャンペーンとして南小桃選手の直筆サイン色紙を3名様にプレゼントいたします！！

【期間】

2026年1月28日(水)～2月8日(日)23:59

【キャンペーン応募方法】

１．@ticketpay_infoをフォロー

２．キャンペーンポストをRP

３．南小桃選手・マリーゴールドへの応援コメント🖊

※「チケットペイ」にてマリーゴールドのいずれかの試合のチケットを購入したことのある方が対象です（抽選後、チケット予約番号を確認させていただきます。チケットは過去の試合も今後の試合も対象です。）

※キャンペーン応募規約をご確認のうえ、ご応募ください

■キャンペーン規約など詳細はこちら

https://x.com/ticketpay_info/status/2016376661433102350?s=20

