【チケットペイ × マリーゴールド コラボキャンペーン】
1.30新宿FACEで自身初のタイトルマッチ、しかもシングルでメインを務める南小桃選手。
「傍から見たらほんとチャレンジマッチにしか見えないじゃないですか。でも、チャレンジマッチじゃなくてタイトルマッチだから、勝つ。勝たないといけない。勝たなきゃ意味がないなと思うので、組んでいただいたからには。」
＜大会概要＞
会場）東京・新宿FACE
日時）開場17:45 開始18:30
＜対戦カード＞
スーパーフライ級選手権試合
（王者）岩谷麻優 vs （挑戦者）南小桃
※岩谷麻優は5度目の防衛戦
（インタビュー引用元：https://creators.ticketpay.jp/archives/3787）
今回はマリーゴールドとチケットペイのコラボキャンペーンとして南小桃選手の直筆サイン色紙を3名様にプレゼントいたします！！
【期間】
2026年1月28日(水)～2月8日(日)23:59
【キャンペーン応募方法】
１．@ticketpay_infoをフォロー
２．キャンペーンポストをRP
３．南小桃選手・マリーゴールドへの応援コメント🖊
※「チケットペイ」にてマリーゴールドのいずれかの試合のチケットを購入したことのある方が対象です（抽選後、チケット予約番号を確認させていただきます。チケットは過去の試合も今後の試合も対象です。）
※キャンペーン応募規約をご確認のうえ、ご応募ください
■キャンペーン規約など詳細はこちら
https://x.com/ticketpay_info/status/2016376661433102350?s=20
■「チケットペイ 」とは
イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。
サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/
■株式会社ペイメントフォーについて
「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。
<会社概要>
会社名：株式会社ペイメントフォー
所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア
代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎
設立日：1999年3月19日
資本金：11億3,478万円
URL：https://www.paymentfor.com/
