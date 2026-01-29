¡ÚÈ¢º¬¾®Í°±à¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¡Û2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ï¸æÅÂ¾ì»ÔÀ©µÇ°Æü¡ª¡Ö¾¡¼ê¤Ë¸æÅÂ¾ì»ÔÌ±³ä¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¡ª¿åÃå¤ÇÍ·¤Ù¤ë²¹Àô¡Ö¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¡×¡Ê¿åÃå¥¨¥ê¥¢¡Ë¤ÎÆþ¾ìÎÁ¶â¤¬ÆÃÊÌÎÁ¶â¤Ë¡ª
¡¡2026Ç¯¸µÆü¤Ë³«¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿È¢º¬¾®Í°±à¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®¥Ë¥ÎÊ¿1297¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§¾¾»³¡¡¸µ¿®¡¡°Ê²¼¡§¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ë»ÔÀ©µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¸æÅÂ¾ì»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë～2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´Ö¡¢¤ª¥È¥¯¤Ë¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÅß¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ï¼¼Æâ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê²¹Àô¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¤Ï¡¢¸æÅÂ¾ì»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª½Ð³Ý¤±°ÕÍß¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Î¸æÅÂ¾ì»ÔÀ©µÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¾¡¼ê¤Ë¸æÅÂ¾ì»ÔÌ±³ä¡ª¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸æÅÂ¾ì»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¸ÂÄê¤Ç¡¢¿åÃå¤ÇÍ·¤Ù¤ë²¹Àô¡Ö¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¡×¤¬ÄÌ¾ïÎÁ¶â¤ÎÌó30¡óOFF¤Ç¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)¤Î¸æÅÂ¾ì»ÔÀ©µÇ°ÆüÅöÆü¤Ï¡¢Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë1Ì¾ÍÍ1,000±ß¤Ç¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂçÊÑ¤ª¥È¥¯¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¡ß¥ß¥ë¥ー ANNIVERSARY FESTA¡ª¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¡Ö¥«¥ó¥È¥êー¥Þ¥¢¥à ¥Á¥ç¥³¤Þ¤ß¤ìÉ÷Ï¤¡×¡¦¥µ¥¦¥Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö#¥È¥È¥Î¥¦¥Í¥¯¥¿ー¥í¥¦¥ê¥å¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¥ß¥ë¥ーÉ÷Ï¤¡×¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ÛÆâ¤ÎÍáÁå¤ä¥×ー¥ë¤Ë²¹Àô¤ä²¹¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿åÃå¤Ç²á¤´¤¹¤Ë¤ÏÈ©´¨¤¯´¶¤¸¤ëÅß¤Ç¤â¿ÈÂÎ¤Î¿Ä¤Þ¤Ç²¹¤Þ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¡¢¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¤Ï²°Æâ¥¨¥ê¥¢¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±«¤äÀã¤ÎÆü¤â°Â¿´¤·¤Æ²¹Àô¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÆü¤´¤í¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¡¢Åß¤Î¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈ¢º¬¤Ç¤´²ÈÂ²¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤´°ì½ï¤Ë¡¡¡¡¡¡ÁÇÅ¨¤ÊµÙÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¾¡¼ê¤Ë¸æÅÂ¾ì»ÔÌ±³ä¡ª¡×¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡¡
ÆâÍÆ¡§¿åÃå¤ÇÍ·¤Ù¤ë²¹Àô¡Ö¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¡×¡Ê¿åÃå¥¨¥ê¥¢¡Ë¤ÎÆþ¾ìÎÁ¶â¤¬ÆÃÊÌÎÁ¶â¤Ë¡ª
¢¨Â¾¤Î³ä°ú¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë～2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÍøÍÑÊýË¡¡§¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó4³¬Áí¹ç¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Æ¼õÉÕ»þ¡¢¸æÅÂ¾ì»ÔÌ±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡§±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡¦¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥ÉÅù
ÀìÍÑ¥¯ー¥Ý¥ó¡¡https://www.yunessun.com/ticket/detail/?CN=419247¡¡
È¢º¬¾®Í°±à¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
È¢º¬¾®Í°±à¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¤Ï¡¢Á´Å·¸õ·¿¤Î²¹Àô¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤È¤·¤Æ2001Ç¯¤Ë³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯¤Ë³«¶È°ÊÍèºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Ë³«¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«²È¸»Àô¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ëËÉÙ¤Ê²¹Àô¤äÍ·µÙÃÏ¤Ê¤É¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢Ê£¹çÂÎ¸³¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢È¢º¬¤ËÍè¤¿¤éÉ¬¤ºÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢È¢º¬¾®Í°±àÁ´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤ËÈ¢º¬¥¨¥ê¥¢¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡¡URL¡§https://www.yunessun.com/
Æ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷¶È³¦¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ 1948 Ç¯¤Ë¡ÖÈ¢º¬¾®Í°±à¡×¡¢1952 Ç¯¤Ë¡ÖÄØ»³Áñ¡Ê¸½¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ë¡×¤ò³«¶È¡¢¤½¤Î¸å¡¢1955 Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Íºà¤äÊ¸²½ºâ¤Ê¤É¤Î¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È»ñ»º¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë·Æ¤¤¤Î¾ì¤È²¹¤«¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅ¸³«¡¦»ö¶ÈÅ¸³«¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¿ÍÀ¸¡Ë¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½á¤¤¤Î¤¢¤ëË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡¡URL¡§https://www.fujita-kanko.co.jp/
¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¸ø³«Ãæ¡ª¡§https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie