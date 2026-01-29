【サモンズボード】まもなく12周年！アニバーサリーイベントを開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社12周年イベント開幕！ :http://goe.bz/20260129sbpt01まもなく12周年！アニバーサリーイベントを開幕！

https://sb.gungho.jp/member/12th-anniversary/(https://sb.gungho.jp/member/12th-anniversary/)

『サモンズボード』は、おかげ様で2026年2月10日（火）にサービス開始から12周年を迎えます。これに先駆けて、「12周年アニバーサリーイベント」を2026年1月29日（木）より開催いたします。

●ログインするだけで「光結晶」最大60個をゲット！

期間中、毎日ログインするだけで最大60個の「光結晶」が手に入るチャンスが到来します。欠かさずログインして、12周年の祭典を存分にお楽しみください。

● 大人気イベント「魔界魂神譚」がクライマックスへ

・「純真無垢な吸血姫クラフィア」と共にリミテッドミッションに挑戦！「純真無垢な吸血姫クラフィア」

ログイン後にお知らせメールにてお届けする新キャラクター「純真無垢な吸血姫クラフィア」と共にダンジョンへ挑む、特別なミッションを実施。

報酬として、キャラクターをさらなる高みへと導く「熟練上限解放のカギ」や、能力を強化する【宝玉】ソウル「魂縛の円環」を獲得できます。

・イベントポイント「魂神蟲」を集めて豪華アイテムと交換！

ダンジョン攻略やミッションで手に入る「魂神蟲」を集めて交換所で「光結晶」や「魂神ガチャチケット」の他、貴重な魔道具素材「魂神水」と交換しましょう。集めた「魂神水」は回復をサポートする魔道具「魂神霊命薬」の材料になります。

イベントポイント「魂神蟲」を集めて豪華アイテムと交換！・12周年を盛り上げる新ダンジョンが続々登場！新神級ダンジョン「覇気渦巻く魔王城」

初クリアまでスタミナ0で挑める神級ダンジョン「覇気渦巻く魔王城」や、ユーザー同士で協力して挑む協力マップ「魔界神蝕禁域」が新登場。育成アイテム「熟練上限解放のカギ」など、貴重な報酬が手に入ります。

・レアガチャ「12th ANNIVERSARY FESTIVAL First half SideA」開催！「魂神廻錬<血姫>カルゼラ」「冥途の魔執事ルース」

新登場の「魂神廻錬<血姫>カルゼラ」「冥途の魔執事ルース」が堂々参戦。「魔界魂神譚」を彩る新キャラクターをどうぞお見逃しなく。

●Amazonギフトカードなどが当たる3大キャンペーン開催！

サービス開始12周年を記念して、5,000円分のAmazonギフトカードや「光結晶」、ガチャチケットなどの豪華景品がゲットできる3つのスペシャルなキャンペーンを開催します。

詳細は特設サイトをご確認いただき、ぜひ奮ってご参加ください。

その他、12周年を迎える2月10日（火）からは「12周年記念！10連ガチャ」プレゼントも待機中です。詳細は続報にてお知らせしますので、楽しみにお待ちください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2065_1_3b055bbfc8efbc30ad30602dc1af6acc.jpg?v=202601290821 ]

※各イベントの開催期間や詳細は公式サイトをご確認ください。

『サモンズボード』基本情報

タイトル： サモンズボード

ジャンル： ボードゲーム・RPG

対応機種： Android OS 6.0以上／iOS 15.0以上 (CPU A8以上)

公式サイト： https://sb.gungho.jp/

特徴：サモンズボード！それは4×4の召喚盤の上で繰り広げられるモンスターバトル。自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう！

