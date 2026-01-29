【墨田・押上】HADO ARENA東京ソラマチ店3周年！親子イベントや割引キャンペーンが目白押し

株式会社meleap

自ら手で技を出せる「HADO」を体験できるHADO ARENA東京ソラマチ店は、2026年2月にオープン3周年を迎えます。

これまで支えてくださった地域の皆さまへの感謝を込めて、親子で楽しめる特別イベントや、初めての方に向けた割引キャンペーンを実施します。

「運動が苦手でも楽しめる」「親子で同じフィールドに立てる」-ARならではの新感覚アクティビティを、ぜひこの機会に体験してください。

HADOデビュー応援キャンペーン【新規プラン30％OFF】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ruOSAxhfMmg ]

初めてHADOを体験する方に向けて、期間限定の30％OFFキャンペーンを実施します。

- 対象期間：2026年2月13日（木）～3月13日（金）- 対象プラン・遊び放題プラン：お得にたくさん楽しみたい人向け！・家族向け 貸切体験プラン：小学生以下向けの他のコンテンツも一緒に遊べます♪・貸切体験プラン：コートを家族・仲間で貸切っちゃおう！

※1dayパスプランは対象外

※他クーポン併用不可

未経験者 歓迎！親チーム vs 子どもチーム！親子HADO開催

- 予約：どの対象プランが合うか診断！診断結果をそのまま予約可能です。LINEで簡単プラン診断リンク(https://line.me/R/app/1660742815-PvJWWkj1?type=app&b=5539&v=69922&_platform=line&ref=hpplan)※当日受付も可能です。ソラマチ店受付に直接お越しください。

親チーム VS 子チームでコートに立ち、チーム対抗で戦う人気企画「親子HADO」を3周年記念として開催します。

未経験の方でもスタッフがサポートするため、初めてでも安心して参加できます。

- 開催日時：2026年2月23日（月・祝）10:30～12:30- 料金・大人（高校生以上）：2,500円／名・子ども（小学生～中学生）：2,000円／名

※大人・子どもそれぞれ1名以上の参加が必要です

- 予約：東京ソラマチ店 公式LINEからhttps://hado-official.com/hado-arena/store/soramachi/

経験者向け！コートレンタル30％OFFキャンペーン

体験にスタッフのサポートが必要ない経験者向けのキャンペーンです。

グループや友人同士で楽しめるコートレンタルプラン、期間限定で30％OFFとなります。

- 期間：2026年2月12日（木）～3月27日（金）

※機材代別途

※3月21日は対象外

※他クーポン併用不可

経験者向け！ソラマチカップ開催！

特殊ルールなしの真剣勝負！上位チームには景品があります。

エントリーはフォームから

https://x.com/hado_solamachi/status/2014668378636747242?s=20

店舗情報

- HADO ARENA 東京ソラマチ店- 所在地：東京都墨田区押上1丁目1-2 東京ソラマチ内- アクセス：押上（スカイツリー前）駅すぐ- 公式サイト：https://hado-official.com/hado-arena/store/soramachi/- 予約：公式LINEより受付中

関連リンク

スカイツリーのふもとで楽しめる未来型スポーツの習い事！ ～学校の授業にも採用されている「HADO」の無料体験会を開始～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000211.000020005.html)（8/29）

フィリピンの大学 LPU Manila にて、ARテクノスポーツ「HADO」を活用した教育ワークショップを開催(https://hado-official.com/news/11655/)（12/23）

ARスポーツ「HADO」、国際学会IACSSにて体験ブースを出展(https://hado-official.com/news/10919/)（9/19）

運営会社：株式会社meleapについて

「誰もが楽しく身体を動かし、心も体も健康になる社会」の実現を目指し、AR（拡張現実）技術を活用したアクティビティ「HADO」を開発・運営しています。テクノロジーの力で「魔法のような体験」を生み出し、子どもから大人まで年齢や運動能力に関係なく夢中になれる新感覚アクティビティを世界39ヵ国以上で展開中です。

私たちは、「身体を動かす楽しさ」「人とつながる喜び」「ワクワクと感動」を誰もが味わえる社会を目指し、今後もエンターテインメントとスポーツの可能性を広げてまいります。