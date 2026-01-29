ＴＯＩＣＡのモバイルＩＣサービスが始まります！～２０２６年３月１７日AndroidTMスマートフォンでサービス開始～

西日本旅客鉄道株式会社

東海旅客鉄道株式会社（以下、「ＪＲ東海」）と西日本旅客鉄道株式会社（以下、「ＪＲ西日本」）は、２０２６年３月１７日（火）から、ＪＲ西日本のモバイルＩＣＯＣＡの仕組みを活用して、AndroidTMスマートフォンで利用できるＴＯＩＣＡのモバイルＩＣサービスを開始する予定です。ご自宅等で定期券の購入やチャージができる便利なモバイルＩＣサービスをぜひご利用ください。

１．サービス開始日（予定）

２０２６年３月１７日（火）

２．対象機種

以下の条件を満たすAndroidTMスマートフォン

・Android 10.0 以上がインストールされている

・最新版の「おサイフケータイ アプリ」がインストールされている

※条件を満たす場合でも、ご利用いただけない機種があります。

詳細はモバイルＩＣＯＣＡのホームページ（https://www.jr-odekake.net/icoca/mobileicoca/start/models/）でご確認ください。



３．主なサービス内容

対象機種にモバイルＩＣＯＣＡアプリをインストールし、「ＩＣＯＣＡ（ＴＯＩＣＡモデル）」（右上図イメージ）を発行すると、以下のサービスがご利用できます。

・ＴＯＩＣＡ利用エリア等の定期券購入や払いもどし、チャージができます（定期券購入やチャージの代金は、登録したクレジットカード等でお支払いいただきます）。

※画像はイメージです

・お持ちのスマートフォンを改札機の読み取り部にタッチするだけで通過でき、ご乗車区間（定期券をご利用の場合は定期券区間以外のご乗車部分）の運賃をカード残額から自動的に引き去ります。

・ＴＯＩＣＡが利用できるお店で、電子マネーでお買い物ができます。

・端末故障や紛失時の再発行が無料でできます。

・チャージ残額やご利用履歴をお持ちのスマートフォンの画面上で確認できます。

・「モバイルＩＣＯＣＡサポートセンター」にて、チャットや電話等のサポートが利用できます。





４．その他

・本サービスの利用には、モバイルＩＣＯＣＡアプリのインストール、ＪＲ西日本のＷＥＳＴＥＲサービスへの会員登録、モバイルＩＣＯＣＡアプリへのクレジットカード等の登録が必要です。

・モバイルＩＣＯＣＡアプリの利用、ＷＥＳＴＥＲサービスへの会員登録は無料です。

・モバイルＩＣＯＣＡアプリの利用には、インターネット接続が必要です（通信料はお客様負担となります）。なお、改札通過や店舗等でのお支払いは、通信環境がなくてもご利用できます。

・深夜等、モバイルＩＣＯＣＡアプリを利用できない時間帯があります。詳細はモバイルＩＣＯＣＡのホームページ（https://www.jr-odekake.net/icoca/mobileicoca/offertime/）をご確認ください。

・システムメンテナンスにより、サービスを休止する場合があります。詳細はモバイルＩＣＯＣＡのホームページ（https://www.jr-odekake.net/icoca/mobileicoca/）でお知らせします。

・ＩＣＯＣＡ（ＴＯＩＣＡモデル）はＪＲ西日本が発行し、チャージ残額はＪＲ西日本が管理します。

※サービス開始日は変更となる可能性があります。

※「ＩＣＯＣＡ」「モバイルＩＣＯＣＡ」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※Android はGoogle LLC の商標です。

※「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。なお、NTTドコモ以外のおサイフケータイ対応端末もご利用可能です。

※「おサイフケータイ アプリ」はフェリカネットワークス株式会社の製品です。

※本サービスのプレサイトを本日公開します（https://toica.jr-central.co.jp/ic/android/）。



●サービス詳細

※駅窓口や券売機では、モバイルＩＣＯＣＡの定期券発売、再発行、機種変更、払いもどしの取扱いは行いません。

※お持ちのＴＯＩＣＡ定期券の情報を引き継いでＩＣＯＣＡ（ＴＯＩＣＡモデル）として利用することはできません。

※小児用、障がい者用のモバイルＩＣＯＣＡはありません。

※以下の定期券は購入できません。

・ 小学生用の通学定期券

・ 職業訓練生用の通学定期券

・ 小児通勤定期券

・ 障がい者割引適用の定期券

・ 特定者用の定期券

・ 在来線完結となる２区間定期券（券面表示が２区間の定期券）

・ 愛知環状鉄道線完結となる定期券

・ 一部の連絡会社線にまたがる新幹線定期券（購入可否は、サービス開始後モバイルＩＣＯＣＡサポートセンターにお問い合わせください。）