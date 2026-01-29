【チケットペイ × MoroFumi Prezents 舞台「ブレーメン」コラボ企画！】

株式会社ペイメントフォー

俳優の両角周と鈴木浩文が立ち上げたモロふみ企画、3本のオムニバスで構成された「ブレーメン」。

出演者の皆さまからひと言いただきました！

鈴木 浩文

「オムニバス3本で一本一本コンパクトにしてますし、値段もお手頃にしてます。舞台初めて見るよっていう方も結構とっつきやすい公演になってると思うんで、もう軽率に遊びに来てください！劇場で僕と握手！(笑)」

三田 麻央

「みんなで頑張って作ってます。お話とても面白いのでぜひお越しください！」

相沢 菜々子

「3,500円って安いと思います。演劇見に来てください。ハート(笑)」

勢司 啓人

「安いし、面白いし、スゴいんだから～！」

両角 周

「この下北沢シアター711に異種格闘技をぜひ見に来てください！」

＜公演概要＞

【名称】MoroFumi Prezents 舞台「ブレーメン」

【日時】2026年1月29日(木)～2月1日(日)

【会場】東京・下北沢シアター711

【出演】鈴木 浩文、三田 麻央、相沢 菜々子、勢司 啓人、両角 周

【チケット】

https://x.gd/eyhUq

（インタビュー引用元：https://creators.ticketpay.jp/archives/3770）

今回は舞台「ブレーメン」とのコラボキャンペーンとして、出演者5名の直筆サイン色紙を3名様にプレゼントいたします！！

【期間】

2026年1月28日(水)～2月8日(日)23:59

【キャンペーン応募方法】

１．@ticketpay_infoをフォロー

２．キャンペーンポストをRP

※チケットペイで舞台「ブレーメン」のチケットを購入いただいた方が対象です（抽選後、チケット予約番号を確認させていただきます。）

※キャンペーン応募規約をご確認のうえ、ご応募ください

■キャンペーン規約など詳細はこちら

https://x.com/ticketpay_info/status/2016322025225347214?s=20

■「チケットペイ 」とは

イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。

サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/

■株式会社ペイメントフォーについて

「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com/

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問合せ

株式会社ペイメントフォー

チケットペイグループ

問合せフォーム：https://weborder.payhub.jp/entry/73