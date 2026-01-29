【3月4日開催】「なぜ、不祥事は繰り返されるのか 」九州大学×実務家が読み解く『企業カルチャー白書2025』

Unipos株式会社

人と組織の力を引き出し組織課題を解決する Unipos株式会社（所在：東京都港区） は、九州大学池田研究室と共同で発表した「企業カルチャー白書2025」の概要を直接解説するセミナー「企業カルチャー白書2025座談会」を、2026年3月4日（水）にTokyo Innovation Base（東京・有楽町）とオンラインにてハイブリッド開催いたします。

本白書の共同調査・分析を担当した九州大学の池田准教授、実践の最前線で組織づくりに向き合う日本航空株式会社の菅氏、そしてUnipos代表の松島が、研究と実務の両面から議論します。

お申し込みページ：https://culture-paper2025-event.peatix.com

「企業カルチャー白書2025」解説セミナーの目的

本セミナーは、昨年複数のメディアでも取り上げられた「企業カルチャー白書2024」の最新版「企業カルチャー白書2025」の解説＆深掘り会です。

「企業カルチャー白書2025」の閲覧はこちら（無料）

完全版：https://file.unipos.co.jp/mark/culture_innovation_project/culturepaper2025.pdf

抜粋版：https://unipos.me/ja/news/pressrelease_20251121

近年、日本企業の不祥事が相次いで報道される中、その根本原因として「企業カルチャーの傷み」が注目されています。しかし、企業カルチャーは「目に見えにくく、定量化が難しい」ことから、学術的な研究も限定的であり、現場での具体的な打ち手に悩む企業が少なくありません。

そこで、共同研究者を代表して九州大学・池田浩准教授と、企業の中でカルチャー醸成や人事面の実務に取り組む日本航空株式会社・菅優一郎氏をお迎えし、全国2,000名を対象とした大規模調査および28社の個別企業調査から見えてきた、「不祥事を招く企業カルチャーのメカニズム」や「組織変革を阻むボトルネック」の正体、そして「どのようなカルチャーが不祥事を防ぎ、持続的な成長をもたらすのか」を考えます。

経営層や人事担当者、組織づくり担当者の皆さまが直面する課題へのヒントを、学術面と実践的視点の両面からお持ち帰りいただける場です。

開催概要

日時：2026年3月4日（水）12:30～14:00（受付：12:00開始）

オフライン会場（交流会つき）

Tokyo Innovation Base 2F「ROOM」（東京都千代田区丸の内3-8-3）

※会場は東京都が主催するスペースです。

会場の運営方針により、入場には事前の無料会員登録が必要です。

予めご了承ください。

登録ページ：https://members.tib.metro.tokyo.lg.jp/signup

オンライン視聴（無料）

・Zoom上のコメントはご利用いただけますが、ご質問などはお答えしない可能性が高くなります

・交流の時間はございません

・お申し込みの方には、別途ZoomのURLをお送りいたします

プログラム：

12:00 オフライン会場受付開始

12:30 スタート～開会挨拶

12:40 九州大学池田准教授による「企業カルチャー白書2025」解説

13:00 休憩

13:10 池田准教授 × JAL菅氏 × Unipos松島による「カルチャーが組織づくりに与える影響」座談会

13:40 オフライン会場限定交流会 ※Zoom配信はございません

14:00 閉会

登壇者：

・九州大学大学院人間環境学研究院／産業・組織心理学会 副会長・池田浩准教授

・日本航空株式会社 人財戦略部人財戦略グループ 菅優一郎氏

・Unipos株式会社 代表取締役社長 松島稔

お申し込みページ：https://culture-paper2025-event.peatix.com

■Unipos株式会社について

Unipos株式会社は、ピアボーナス(R)「Unipos」をはじめとするテクノロジーの力と、経営・人事・管理職向けの各種コンサルティングサービスの両輪で、人と組織の力を引き出し、『「最高の集団を自らつくる」時代をつくる』というパーパスの実現を目指しています。

■Unipos最新支援事例が掲載された「Unipos BLOG」

■組織風土改革を知り、学び、活かす「UNITE powered by Unipos」

■Unipos株式会社 概要

社名 Unipos株式会社

所在地 東京都港区虎ノ門3丁目1－1 虎の門三丁目ビルディング 4F

代表取締役社長 松島稔