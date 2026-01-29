【バレンタイン×スパイス偏愛】衝撃の幅広麺で人気の「ひもかわうどん」×本格スパイスの異色コンビ「スパイスカレーうどん」が「めん、色いろ。いつでも、おやつ。」2店舗にて2月2日（月）より期間限定販売

株式会社DDグループ【バレンタイン×スパイス偏愛主義】スパイスラバーセット、スパイスカレーうどんを2月2日より販売スタート

株式会社ＤＤグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング（東京都港区、代表取締役 松村厚久）が展開する「めん、色いろ。いつでも、おやつ。」新宿店・武蔵小杉店では、2026年2月2日（月）から2月14日（土）の約2週間限定で「スパイスカレーうどん」および、ドリンクセット「スパイスラバーセット」の販売を開始いたします。

■ 開発背景：バレンタインは「自分への偏愛」を楽しむ日

ここ最近のバレンタインは、「自分へのご褒美」が主流です。

甘いチョコレートも良いけれど、心も体も熱く満たされるような“偏愛グルメ”を自分へのギフトにしてほしい。そんな想いから、こだわり抜いたスパイスを贅沢に使用した刺激的なカレーうどんを開発しました。

■ 商品特徴：出汁とスパイスが溶け合う「スパイス偏愛主義」

・五感を刺激するスパイス：出汁とスパイスが融合した、最初から最後までスパイスに満たされる刺激的な味わいです。

・ひもかわうどん：群馬県桐生市の名物である、もっちりとした食感と衝撃の極幅麺「ひもかわうどん」を採用。この独特な麺に、オリジナルのスパイスカレーを大胆に絡めました 。

・セット限定「チャイモカ」：新宿店では、カレーのスパイス感を引き立て、食事からドリンクまでスパイスの世界観に浸れる特別な「チャイモカ」とのセットをご用意しました 。

■販売概要：「めん、色いろ。いつでも、おやつ。」2店舗にて期間限定にてご提供

・販売期間：2月2日（月）～2月14日（土）

・販売店舗：めん、色いろ。いつでも、おやつ。 新宿、めん、色いろ。いつでも、おやつ。 武蔵小杉

■ メニュー詳細【めん、色いろ。いつでも、おやつ。 新宿】

・スパイスラバーセット：1,950円 (税抜1,733円) ／スパイスカレーうどん ＋ チャイモカ

・スパイスカレーうどん（単品）：1,450円 (1,318円)

「めん、色いろ。いつでも、おやつ。 新宿」スパイスラバーセット：1,950円 (税抜1,733円)■ メニュー詳細【めん、色いろ。いつでも、おやつ。 武蔵小杉店】

・スパイスカレーうどん：1,450円 (税抜1,318円)

※武蔵小杉店では単品でのご提供となります。

「めん、色いろ。いつでも、おやつ。 武蔵小杉店」スパイスカレーうどん（単品）：1,450円 (税抜1,318円)■ 提供店舗情報

【めん、色いろ。いつでも、おやつ。新宿】

めん、色いろ。いつでも、おやつ。新宿

東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿店7F

03-5368-3032

https://www.dd-holdings.jp/shops/meniro/shinjuku

https://www.instagram.com/men_iroiro_shinjuku/

【めん、色いろ。いつでも、おやつ。武蔵小杉】

めん、色いろ。いつでも、おやつ。武蔵小杉

神奈川県川崎市中原区小杉町3-472 武蔵小杉東急スクエア4F

044-819-5591

https://www.dd-holdings.jp/shops/meniro/musashikosugi

https://www.instagram.com/meniroiro.musashikosugi/