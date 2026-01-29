展示＆講演イベント「ITソリューション体験フェア2026」2月20日（金）開催！

公益財団法人埼玉県産業振興公社

業務効率化や人手不足への対応、生産性向上に役立つデジタルソリューションを、展示と体験を通じ、分かりやすくご紹介します。講演では、最新のDX動向と取組を進める際のポイントを丁寧にお伝えします。さらに専任の相談員であるDXコンシェルジュ による相談コーナーも設置し、最適なソリューション 選びをお手伝いします。自社の業務課題の解決に、ぜひお役立てください。

日時 2026年2月20日（金） 11:00～16:00

会場 ソニックシティ国際会議室（さいたま市大宮区桜木町１丁目７－２ ソニックシティホール ４階）

参加費 無料

こんな方におすすめです

・デジタル化

・DXにこれから取り組みたい中小企業の方

・業務効率化や人手不足対策に課題を感じている方

・自社に合ったITツールや支援先を探している方・他社の取り組み事例を参考にしたい方

埼玉DXパートナーによるITソリューション展示

業務課題の解決につながるさまざまなデジタルツールをデモ体験できます。

各ブースでは導入相談も可能です。



※埼玉DXパートナーとは

「埼玉県DX推進支援ネットワーク」に登録している、IT企業・SIer・コンサル・教育機関など、DXやデジタル化に関するソリューションを持つ民間事業者です。

現在、約３８０社の事業者が登録しています。

基調講演

13:00~13:50

「到来するAI時代、AIを『現場の相棒』にするには？事例から学ぶAI/IoT活用術」

講師

株式会社ソラコム ソリューションアーキテクト

柴田 建太郎 氏

株式会社ソラコムのソリューションアーキテクト。モバイル通信基盤とクラウドの両面にわたる深い知見を活かし、セキュアで拡張性の高いIoTシステムの設計・導入の技術支援を行う。趣味は楽器(ギター・モジュラーシンセ)とキャンプ。

第３回埼玉DX大賞 事例紹介

14:00-14:20

《やってくる大離農時代に向け、経験や勘ではない誰でもできる農業に》日本の未来農業とDX

株式会社ヤマザキライス

代表取締役 山崎 能央 氏

14:20-14:40

『みんなが幸せになる会社』実現に向け全従業員で取り組んだ健康管理・業務効率化・ペーパーレス化

株式会社福島食品

代表取締役 福島 一徳 氏

14:40-15:00

光学レンズ製造から多角化へ―DXが描く成長戦略―

有限会社比企オプティクス

代表取締役 柳瀬 満邦 氏

事前来場申し込みはこちら :https://www.saitamadx.com/dx-partner/当日受付もございますが、スムーズな入場のため事前登録をお願いいたします。

日時 2026年2月20日（金） 11:00～16:00

会場 ソニックシティ国際会議室（さいたま市大宮区桜木町１丁目７－２ ソニックシティホール ４階）

参加費 無料

主催 埼玉県DX推進支援ネットワーク

お問合わせ

公益財団法人 埼玉県産業振興公社

経営支援部 DX推進支援グループ

HP https://www.saitamadx.com/