【大学スポーツのニューノーマル】なぜ筑波大学は「目先の勝利」より「人生における成功」を求めるのか？

2026年2月7日(土)～8日(日)の2日間、筑波大学運動部の次期リーダー（主将・主務等）約60名を対象とした「リーダーシップ研修」を開催いたします

昨今、スポーツ界における指導者のハラスメントやガバナンス不全が社会問題となる中、筑波大学は「競技力向上」だけではない、スポーツを通した「人材教育」と「ウェルビーイング」の実現に挑み続けています。

昨年は、2025年の蹴球（サッカー）部による45年ぶりの2冠達成をはじめ、数々の競技での全国制覇・上位入賞を果たしています。

〈筑波大学スポーツの2025年の主な実績〉

【蹴球】関東大学サッカーリーグ＆インカレ 45年ぶりの2冠達成！

【女子バレーボール】東日本インカレ 7年ぶり6回目の優勝！

【バドミントン】関東大学バドミントン春季リーグ 女子1部優勝！

【陸上競技】日本選手権 女子200mで準優勝！

【スポーツクライミング】ワールドカップ（バリ大会） 3位入賞

【柔道】全日本女子柔道選手権大会 準優勝！

【硬式庭球】関東学生テニストーナメント 男子シングルス準優勝！

チームを導き、社会を動かす真のリーダー育成！

変化の激しい時代にこそ輝く、ブレない「軸」と「ビジョン」創造の2日間

筑波大学体育スポーツ局は、大学がすべての運動部を横断的に統括し、正式な教育事業として運営する米国流の仕組みを導入し、日本の学校スポーツを牽引する組織です。大学でスポーツ活動をする価値を改めて問い直し、「目先の勝利」から「生涯にわたる成長・成功」への業界全体の変革を見据え、学生アスリートの競技力、キャリア形成、ウェルビーイングをバランス良く高次元で実現するための支援に取り組んでいます。

筑波大学体育スポーツ局の取り組みの1つが、51万名の人材教育実績を持つ弊社とタッグを組み、7年前から開催をしている本研修です。変化の激しい時代において、失敗や挫折を学びに変えるプロセスを通じ、組織の垣根を越えて新しい価値を生み出せる真のリーダーシップを開発します。

本研修の最大のテーマはリーダー自身の「ブレない軸（目的）の確立」です。リーダー自身の確固たる目的こそが、チームを強くし、社会を動かす原動力となるからです。2日間、60名の学生たちは様々な問いと向き合い、自身の根底にある想いを言語化します。

●「なぜ、大学生活の4年間をこの競技に懸けるのか？」

●「私は、どんなリーダーで在りたいのか？」

●「引退するとき、どんな状態でいたいのか？」

導き出した「目的」と、そこから描く「未来」こそが、組織を突き動かす「チームビジョン」となります。自分たちにとっての「本当の勝利」とは何かを言語化し、チームの土台を作る2日間です。

日本の部活動の「タコツボ化」を打破！

23チームが「垣根を越えた」学びで挑む、組織マネジメントの最前線

本研修の特色は、筑波大学体育スポーツ局の横断的な組織基盤を活かした研修設計にあります。日本の部活動では「隣の部活が何をしているか分からない」というような閉鎖的な構造（タコツボ化）が多い中、成功事例の共有や協力関係を構築できる交流の機会を豊富に設けています。リーダー同士がチームの垣根を越えて学び合うことで、既存の価値観では生まれないイノベーションや「筑波スポーツ」全体での発展を目指す2日間です。

＜プログラムのコンテンツ＞

【1日目】

・リーダーシップを学ぶ体験型ワーク

・人生背景を振り返り価値観を言語化するシェアワーク

・チーム理念/チームビジョン作り

【2日目】

・経営視点から見る組織体制と各部の役割

・組織マネジメントのポイント

・チームビジョンと目標をチームメンバーに向けてプレゼンテーション

目的こそが、人を強くする。自身の在り方を問う「真のリーダーシップ」講義

今回講師を務めるのは、自身も大学時代にアメリカンフットボールに情熱を注ぎ、経営者やビジネスパーソンなど1万6千名以上の人材育成に携わってきた弊社トレーナーの高木謙治です。筑波大学体育スポーツ局をはじめ、様々なスポーツチームの研修講師としても活躍をしています。

目の前の結果はあくまで通過点であり、ゴールではありません。人生の指針となる「目的」こそが、人を強くし、社会を動かす原動力となります。一生涯の武器となる「ブレない軸」の磨き方や真のリーダーに求められる力を自身の経験を交えてお伝えします。

■開催概要

日時 ：2026年2月7日(土)・8日(日) 両日 9:00～17:00

場所 ：筑波大学内会場

〒305-8577 茨城県つくば市天王台１丁目１－１

参加者：筑波大学・運動部のリーダー（主務・主将・学年代表等）25チーム60名程

■アチーブメント株式会社について

創業から39年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでに情報をお届けした顧客は51万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2022年に東京商工会議所議員企業に選出。2025年には世界最大級の意識調査機関であるGPTWが行う日本における「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門「第1位」にランクイン。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。

