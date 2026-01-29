対戦型パズルゲーム『ブロクラッシュ（BLOCLASH）』予約受付開始！

SAT-BOX株式会社

SAT-BOX株式会社（本社：名古屋市）は、対戦型パズルゲーム 『ブロクラッシュ（BLOCLASH）』 の予約受付を本日より開始いたしました。

洗練されたビジュアルとサウンドが演出する、シンプルで奥深い対戦型パズル！

一手の判断ミスが逆転を招き、一瞬のひらめきが形勢を覆す！

最後まで勝敗のわからない、緊張感あふれる対戦を楽しもう！



ステージサイズ、BGM、制限時間、プレイヤーカラーなど、

細かな設定を自分好みにカスタマイズ可能！

Joy-Con(TM)を用意して、友達と1対1の真剣勝負！

《ルール》

交互にブロックを置き、縦または横のラインをつなげよう！

ラインがつながると、ライン上のブロックが消滅！

消えた相手のブロック数に応じてポイントを獲得！

先に規定ポイントへ到達したプレイヤーの勝利！



【チャレンジモード】

特殊なルールでCPUと対戦しよう！

勝利するたびに難易度が上昇し、思考力とスピードが試される。

どこまで勝ち進めるか、自分の限界に挑戦しよう！

【対戦モード】

CPUや友達と1対1で真剣勝負！

設定を調整して、自分好みのバトルを楽しもう！

【オンラインモード】

他のプレイヤーとリアルタイム対戦！

レート変動ありのクイックマッチに、気軽に遊べるルーム対戦！

全国の猛者と知略を競い合おう！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2InSbYsfScQ ]

【詳細情報】

タイトル: BLOCLASH（ブロクラッシュ）

発売日: 2026年2月12日（木）価格:500円（セール価格300円）

ジャンル: パズル/アクション

プレイ人数: 1～2人

プレイモード: TVモード、テーブルモード、携帯モード

対応言語: 日本語, 英語

オンライン：対戦・ランキングあり

・Nintendo Switch： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000114489

・Steam： https://store.steampowered.com/app/4340560/BLOCLASH/

・詳細ページ：https://sat-box.jp/Game/bloclash_switch.html

※SteamとNintendoSwitchでは一部内容が異なります。