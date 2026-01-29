【三機工業】代表取締役の異動に関するお知らせ

三機工業株式会社

　三機工業株式会社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2026年4月1日付での代表取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。



１．異動の理由


　　当社グループのさらなる企業価値向上を目指すべく経営体制を刷新する。



２．異動の内容



[表: https://prtimes.jp/data/corp/162383/table/40_1_7344c8daf55c5b227d067f211e2f814f.jpg?v=202601290721 ]


３．異動予定日


　　2026年４月１日



４．新任代表取締役社長の略歴


　　氏　　名　　名古屋　和宏


　　生年月日　　1968年４月21日


　　出 身 地　　 栃木県


　　略　　歴　　1991年３月　東京大学工学部電子学科卒業


　　　　　　　　1991年４月　三井物産株式会社入社


　　　　　　　　2013年１月　同建機・産業システム部産業機械事業室長


　　　　　　　　2016年６月　同航空・交通事業部航空エンジン事業室長


　　　　　　　　2018年４月　Mitsui Rail Capital,LLC　Executive Director


　　　　　　　　2021年２月　三井物産株式会社　モビリティ第二本部参与


　　　　　　　　2023年４月　当社常任理事　デジタル改革推進副本部長


　　　　　　　　2024年３月　三井物産株式会社退職


　　　　　　　　2024年４月　当社執行役員　コーポレート副本部長


　　　　　　　　2025年４月　同常務執行役員　コーポレート本部長


　　　　　　　　2025年６月　同取締役常務執行役員　コーポレート本部長


　　　　　　　　　　　　　　現在に至る


　　所有株式　　3,600株（2025年９月30日現在）