【三機工業】代表取締役の異動に関するお知らせ
三機工業株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/162383/table/40_1_7344c8daf55c5b227d067f211e2f814f.jpg?v=202601290721 ]
三機工業株式会社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2026年4月1日付での代表取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。
１．異動の理由
当社グループのさらなる企業価値向上を目指すべく経営体制を刷新する。
２．異動の内容
[表: https://prtimes.jp/data/corp/162383/table/40_1_7344c8daf55c5b227d067f211e2f814f.jpg?v=202601290721 ]
３．異動予定日
2026年４月１日
４．新任代表取締役社長の略歴
氏 名 名古屋 和宏
生年月日 1968年４月21日
出 身 地 栃木県
略 歴 1991年３月 東京大学工学部電子学科卒業
1991年４月 三井物産株式会社入社
2013年１月 同建機・産業システム部産業機械事業室長
2016年６月 同航空・交通事業部航空エンジン事業室長
2018年４月 Mitsui Rail Capital,LLC Executive Director
2021年２月 三井物産株式会社 モビリティ第二本部参与
2023年４月 当社常任理事 デジタル改革推進副本部長
2024年３月 三井物産株式会社退職
2024年４月 当社執行役員 コーポレート副本部長
2025年４月 同常務執行役員 コーポレート本部長
2025年６月 同取締役常務執行役員 コーポレート本部長
現在に至る
所有株式 3,600株（2025年９月30日現在）