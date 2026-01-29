【ネイティブキャンプ留学】語学学校「ELC」2026年プロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、オーストラリア・シドニーの人気校「ELC」にて、2026年プロモを実施いたします。

2026年プロモについて

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_01_29

【対象期間】

2026年6月30日（火）まで

【内容】

・日本国籍の方を対象に、Daytime Englishコースの割引プロモーションを実施いたします。

・受講期間に応じて、1週間あたり6,000円の割引が適用されます。

例）4週間 Daytime Englishコースを受講する場合

通常 ：188,000円

キャンペーン適用：164,000円→24,000円の割引（6,000円×4週）

ELCの特徴

1. 英語も仲間も、世界中から

ELCには年間を通して50カ国以上から学生が集まり、まさに“世界が教室”。日常の会話がすでに異文化交流で、放課後には国際色豊かな仲間と街へ飛び出すことも。世界中に友達をつくりながら、リアルな国際感覚と英語力が身につきます。語学だけでなく、人生経験を豊かにしたい若者にぴったりの学校です。

2. 体験が学びに変わる、シドニーライフ

海・自然・街がそろうシドニーをフィールドに、ビーチBBQやサーフィン、シティ探検など多彩なアクティビティが用意されています。授業で学んだ英語をリアルな環境ですぐ使えるから、学びが深まり記憶も残ります。放課後や週末も“遊びながら学ぶ”を実現できる環境で、座学だけでは身につかない本物の英語力と行動力が身につきます。

3. 学び＋仕事で将来につながる実践力

ELCでは、現地でのアルバイトやインターンシップ、ボランティア、さらにオーペア体験など、「英語を使って働く」チャンスが豊富です。履歴書の添削や面接練習などの就職サポートも万全。シティ中心の立地で通学と仕事の両立も可能です。英語力を武器にキャリアを切り開きたい人にとって、学びを“実践力”に変える環境がここにあります。

ELCの紹介

学校紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/71

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。ELCの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_01_29(https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_01_29)

公式LINE：https://page.line.me/576rjmpa(https://page.line.me/576rjmpa)

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/(https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/)

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2(https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2)

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw(https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw)

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業https://nativecamp.co.jp/(https://nativecamp.co.jp/)

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media(https://nativecamp.net/cs/media)