株式会社アスカ、群馬県認定こども園協会の賛助会員に加盟　保育士採用支援と保育の質向上を推進

株式会社アスカ

保育業界に特化した人材サービスを展開する株式会社アスカ（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長：加藤秀明）は、この度、群馬県認定こども園協会の賛助会員に加盟いたしました。

群馬県認定こども園協会 賛助会員加盟の背景

群馬県認定こども園協会は、群馬県内の認定こども園の健全な発展と、子どもが心身ともに健やかに成長できる環境づくりを目的として設立された団体です。県や市町村と連携し、認定こども園の普及・振興および運営改善に取り組んでいます。高校生向けの現場体験事業や研修会を通じて人材確保と職員の資質向上を図るとともに、関係団体と連携し教育・保育の質向上を推進しています。

アスカは、同協会が掲げる『「次代を担うすべての子どもの最善の利益」の実現』に強く共感し、保育業界の課題解決に向けてより深く関わるべく、賛助会員としての加盟を決定しました。

保育業界に特化した人材支援で現場を支えてきたアスカの取り組み

アスカはこれまで、保育士不足の解消をはじめ、保育者が安心して働き続けられる環境づくりを通じて、結果的に子どもたちにより良い保育が提供される社会の実現を目指してきました。

群馬県認定こども園協会の理念は、こうしたアスカの考えと方向性を同じくするものであり、保育の質向上と持続可能な保育環境の実現に向けた重要な指針であると考えています。

アスカは、保育士・幼稚園教諭・児童指導員など、保育・療育分野の専門職に特化した人材紹介・人材派遣サービスを展開しています。全国21拠点による地域密着型の支援体制と、コーディネーターの約3割が保育士資格を保有する強みを活かし、対面でのサポートや徹底したアフターフォローなど現場理解に基づいた採用・定着支援を行ってきました。

現在では、取引施設数7,000件、保育系有資格登録者数150,000名と、多くの保育施設・保育者から高い評価を得ています。

協会との連携で進める、持続可能な保育人材確保への取り組み

今後アスカは、群馬県認定こども園協会が主催・関係する研究大会や研修会等に積極的に参加し、保育現場が直面する課題や最新動向への理解を一層深めてまいります。そこで得られた知見や現場の声を、人材採用支援や定着支援の取り組みに反映することで、保育施設が安定的に人材を確保できる体制づくりに貢献していきます。

アスカでは、群馬県認定こども園協会との連携を通じて、保育業界全体の課題解決に向き合い、保育士一人ひとりが長く安心して働ける環境づくりを支援してまいります。今後も「保育といえばアスカ」と認識される存在を目指し、社会的使命の実現に取り組んでまいります。

群馬県認定こども園協会

「次代を担うすべての子どもの最善の利益」が実現する社会を目指すとの考えを基本に、地域における教育・保育及び子育て支援の総合的な充実、認定こども園の健全な発展と振興を図ることを目的とし、平成27年4月1日に設立。会員数は、群馬県内の認定こども園62園。

URL：https://g-kodomoen-association.com/

アスカグループについて

株式会社アスカは保育に特化した人材紹介・派遣・ダイレクトリクルーティングサービスを全国21拠点で展開しています。保育士・幼稚園教諭をはじめ、看護師、児童指導員や放課後児童支援員、調理師や栄養士など多様な職種に対応。専任コーディネーターが園の課題を丁寧にヒアリングし、採用から定着までを一貫してサポートすることで、安心して子どもたちと向き合える職場づくりを支援しています。

運営サイト一覧

■保育専門求人サイト

『保育求人ガイド』 https://hoikukyuujin.com/

■療育専門求人サイト

『療育求人ガイド』 https://ryouikukyuujin.com/

■保育専門ダイレクトリクルーティングサイト

『保育士スカウト』 https://www.hoikushiscout.com/

■保育学生向け求人検索サイト

『園ぴった』 https://www.enpitta.com/

■保育士向けお役立ち情報サイト

『保育士くらぶ』 https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/

アスカグループ概要

■株式会社アスカ

代表者： 代表取締役会長 加藤秀明

所在地： 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265 イノウエビル8F

設立： 1994年12月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,900万円

■株式会社アスカクリエート

代表者：代表取締役会長 加藤秀明

所在地：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル21階

設立：2004年9月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,000万円

URL：https://www.asuka-hu.co.jp/