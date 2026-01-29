こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
執行役員の職務変更について
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、下記の通り、執行役員の職務変更を行ないますので、お知らせいたします。
執行役員の職務変更（2026年2月1日付）
新 現 氏名
常務執行役員 常務執行役員 光畑 達雄
Toyo Tire Holdings of Americas Inc. Toyo Tire Holdings of Americas Inc. （みつはた たつお）
会長&CEO 会長&CEO
Toyo Tire North America OE Sales LLC
社長&CEO
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
