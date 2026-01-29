TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、下記の通り、執行役員の職務変更を行ないますので、お知らせいたします。



執行役員の職務変更（2026年2月1日付）

　　　新　　　　　　　　　　　　　　　　　現　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

常務執行役員　　　　　　　　　　　　 常務執行役員　　　　　　　　　　　　　光畑　達雄

Toyo Tire Holdings of Americas Inc.　　Toyo Tire Holdings of Americas Inc.　　（みつはた　たつお）

会長&CEO　　　　　　　　　　　　　 会長&CEO

Toyo Tire North America OE Sales LLC

社長&CEO　　　　

以　上


