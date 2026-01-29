“温度-18℃”の価値はどこまで伸びるか？CAGR8.8%、2031年5.81億ドル市場の成長ロジック
航空機用冷凍貨物とは、-18℃以下の低温環境を維持したまま空輸される特殊貨物であり、主に生鮮食品、医薬品、バイオ製剤、高感度化学品などを対象とする。これらの貨物は輸送中の温度変化に極めて敏感であるため、専用の冷凍コンテナ、保冷パレット、温度管理システムを用いて厳密な温度制御が求められる。航空貨物の中でも特に温度管理の精度と安定性が重視される分野であり、サプライチェーン全体にわたって品質保証が不可欠である。さらに、時間的制約が厳しい国際輸送や緊急配送において、その迅速性と信頼性から不可欠な輸送手段とされている。
航空機用冷凍貨物業界の大きな特徴は、「多品種・小ロット・高頻度輸送」と「一貫した品質管理」が同時に求められる点である。生鮮食品においては、旬の鮮度を保ちながらグローバルに供給する必要があり、目的地ごとに異なる規制や気候条件に対応する柔軟性が問われる。一方で、医薬品やワクチンの空輸では、国際的なGxP（Good Distribution Practice）基準に準拠しながら、温度逸脱を最小限に抑える輸送体制が必須となる。これにより、航空会社、貨物取扱業者、空港冷蔵施設、IT監視システムなど、複数のプレイヤーが高密度に連携し、ロジスティクス全体が統合された高品質輸送網を構築することが求められる。
航空機用冷凍貨物の需要を押し上げる要因は多岐にわたる。第一に、グローバル経済の進展とともに、高付加価値な冷凍食品や生鮮品の国際的な流通が一般化し、需要地と供給地が地理的に乖離している傾向が強まっている。第二に、パンデミック以降、mRNAワクチンやバイオ製剤など特殊な温度管理を要する医薬品の航空輸送が常態化し、温度管理の精度と追跡技術の高度化が求められている。第三に、個人消費の嗜好の多様化により、和牛や寿司ネタ、トロピカルフルーツといった「地域限定の冷凍食材」が世界各地で需要を拡大しており、都市間空輸の役割がますます重要となっている。このように、単なる輸送手段としてではなく、価値のある「鮮度と安全性の移送」そのものがサービスとして評価されるようになっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界航空機用冷凍貨物コンテナ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113417/refrigerated-aircraft-cargo-container）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.8%で、2031年までにグローバル航空機用冷凍貨物コンテナ市場規模は5.81億米ドルに達すると予測されている。
図. 航空機用冷凍貨物コンテナ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340323/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340323/images/bodyimage2】
図. 世界の航空機用冷凍貨物コンテナ市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、航空機用冷凍貨物コンテナの世界的な主要製造業者には、Envirotainer (va-Q-tec)、Csafe、Dokaschなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約82.0%の市場シェアを持っていた。
今後の航空機用冷凍貨物業界は、環境負荷の低減とテクノロジー活用を軸にさらなる進化が見込まれる。一方では、航空輸送特有の高いCO?排出量に対する社会的な懸念が増しており、持続可能な航空燃料（SAF）の導入や再利用可能な保冷容器、エネルギー効率の高い冷凍設備への移行が進むと予測される。他方では、IoTセンサーによるリアルタイム温度監視、ブロックチェーンによるトレーサビリティ管理、AIによる最適輸送ルート設計など、新たな技術の導入が品質と効率の両立を可能にする。このように、航空冷凍貨物は単なる物理的な輸送を超え、テクノロジーとエコロジーの融合により、「安全・安心・スマート」な国際流通インフラとしての地位を確立していくと考えられる。
