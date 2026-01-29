壁掛け型産業用モニターの世界市場2026年、グローバル市場規模（12インチ以下、12インチ～16インチ、16インチ～21インチ）・分析レポートを発表
2026年1月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「壁掛け型産業用モニターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、壁掛け型産業用モニターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の壁掛け型産業用モニター市場規模は2024年に約1048百万米ドルと評価されています。
製造現場の可視化需要や制御監視用途の拡大を背景に、市場は安定的に推移しています。今後も産業自動化やインフラ更新の進展により需要が継続し、2031年には約1280百万米ドル規模へ拡大すると予測されています。レビュー期間中の年平均成長率は約2.9%であり、成熟市場でありながら堅実な成長が見込まれています。
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応を考慮し、競争構造の変化、地域経済への影響、サプライチェーンの安定性と回復力について多角的に分析しています。
________________________________________
製品概要と市場特性
壁掛け型産業用モニターは、工場や制御室などの産業環境に設置され、設備状態や工程情報を表示するための表示装置です。省スペースで設置できる点や、耐久性、視認性に優れている点が特長です。過酷な環境下でも安定稼働できる設計が求められ、長時間連続使用や防塵、防水性能への要求も高まっています。
近年では、制御用途に加えて情報掲示や監視用途への利用も広がっており、産業現場のデジタル化を支える重要な構成要素となっています。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界の壁掛け型産業用モニター市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から包括的に調査しています。メーカー別、地域別および国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、競争環境や需給動向、市場需要の変化要因を明らかにしています。
市場は継続的に変化しているため、競争状況、供給と需要のバランス、技術動向や業界構造の変化についても詳細に検討されています。また、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推計も示されています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
2020年から2031年までの期間について、消費金額、販売数量、平均販売価格を基にした市場規模と将来予測が提示されています。これらの分析は世界全体に加え、地域別および国別にも整理されており、中長期的な市場動向を把握することが可能です。
さらに、タイプ別および用途別の市場規模と成長率についても数量と金額の両面から予測が行われており、今後の需要構造や成長分野が明確に示されています。
________________________________________
調査目的と競争環境
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、壁掛け型産業用モニター市場の成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を及ぼす要因を分析することです。
競争環境の分析では、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向などを基に、各企業の市場での位置付けが整理されています。
________________________________________
主要企業と市場区分
