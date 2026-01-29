イノアックが監修！「学研まんがでよくわかるシリーズ」新刊 「ウレタンのひみつ」を全国の小学校へ寄贈

日本で初めてウレタンフォームの生産を始めた化学素材のリーディングカンパニーである株式会社イノアックコーポレーション（代表取締役社長：野村泰、名古屋本社：愛知県名古屋市・東京本社：東京都品川区、以下イノアック）は、小学生向け学習まんが「まんがでよくわかるシリーズ『ウレタンのひみつ』」を株式会社 Gakken（代表取締役社長：南條 達也、本社：東京都品川区、以下Gakken）と共同で制作しましたことをお知らせします。本書はGakkenを通じて、全国約20,000の小学校（特別支援学校含む）、約3,200の公立図書館、約800の児童館に寄贈されます。





イノアックは、日本で初めてウレタンフォームの生産を始めたリーディングカンパニーとして、"ウレタンフォームが生活のなかで、どのように使われているのかを子どもたちに知ってもらう助けになれば"という思いから『ウレタンのひみつ』を発刊いたしました。

「学研まんがでよくわかるシリーズ」は、Gakkenが企画制作する小学生向けの学習まんがシリーズで、身近なテーマを分かりやすく、楽しく学べる「ひみつシリーズ」の愛称で40年以上にわたり（※）親しまれています。

「ウレタンのひみつ」では、小学生の主人公がウレタンの精霊たちとともにウレタンフォームの工場や研究所を訪れ、ウレタンフォームの作られかた、使われる場所、さまざまな機能や特徴を学んでいきます。

またコラムでは、ウレタンフォームの製造・加工、社会貢献活動やリサイクルなどのサステナブルな活動にも触れています。

なお、本シリーズは非売品のため書店等での一般販売はありませんが、全国の公立図書館などで閲覧いただけるほか、以下のサイトにて無料公開されています。以下URLよりぜひ覧ください。

● 学研まんがひみつ文庫：https://gk-himitsu.gakken.jp/

● 学研キッズネット：https://kids.gakken.co.jp/himitsu/cat_library/

（※）1972年から始まる前身の市販版「ひみつシリーズ」を含む。

書籍概要

タイトル：学研まんがでよくわかるシリーズ228『ウレタンのひみつ』

まんが：海野 そら太

構 成：綾木 はじめ 株式会社ウェルテ

仕 様：菊判・ハードカバー・本文128ページ

目次：

◆プロローグ

◆第1章 ウレタンフォームってなに？

◆第2章 ウレタンフォームはどのようにつくられる？

◆第3章 泡ってすごい！

◆第4章 こんなところにも!? ウレタンの大活やく

◆第5章 ウレタンの未来

◆エピローグ





あらすじ

小学生の主人公、ソウタとレイの前に突然あらわれたウレタンの精霊モコ。

モコの暮らす世界でウレタンの精霊たちが行方不明になり、その影響でウレタンが失われてしまっているという。

モコの世界にウレタンを取り戻すために、ソウタとレイはモコとともに精霊たちを探すことに。

精霊たちを見つけるために、2人はウレタンの工場や研究所を訪れ、ウレタンがどのように作られ、どんな場所で使われ、どんな機能をもっているのかを学んでいく。

そのなかで、ウレタンが自分たちの快適な生活を支えていることに気づくソウタとレイ。

はたして、モコの世界にウレタンを取り戻すことはできるのか・・・。

「学研まんがでよくわかるシリーズ」について

株式会社Gakkenが企画制作する学習まんがシリーズです。小学生高学年を対象に、子どもたちの疑問や学びたい内容をまんが形式でわかりやすく紹介しており、各企業、官公庁などの協力によって200以上のタイトルが生み出されてきました。

書店での一般発売はありませんが、全国の小学校（特別支援学校含む）、公立図書館、児童館など約24,000か所に無料で配布（寄贈）されており、子どもたちにも人気のシリーズです。

会社情報

イノアックコーポレーションは、日本で初めてウレタンフォームの生産を始めたウレタン発泡技術のリーディングカンパニーです。ウレタンフォームだけでなく、長年培われた高分子化学技術から生まれるゴム、プラスチック、複合材で世界中の製造産業をリードし、用途や目的、特性の異なる高機能材料を開発し、ソリューションサービスを通じて、人々の豊かな暮らしを支えています。自動車、二輪、情報・IT機器、住宅・建設関連から身近な生活関連商品、コスメ用品まで、生活のさまざまな場面に密着した製品を取り扱っています。

公式HP：https://www.inoac.co.jp/

公式SNS：https://www.instagram.com/inoac_official/

