グラッドキューブ、日本最大級のスポーツメディア「スポーツナビ」へ地方競馬 AI 予想印およびレースデータの API 提供を開始
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、LINE ヤフー株式会社が運営する日本最大級のスポーツメディア「スポーツナビ」において、地方競馬（帯広を除く）の全レースを対象とした「 予想印及びレースデータの API 」の提供を2026年1月29日（木）より開始いたしました。
■ コンテンツ開発・リリースの背景
2024年11月の中央競馬コンテンツ配信開始以来、多くの方に「 SPAIA競馬 」の AI 予想をご利用いただいております。この度、さらなる地方競馬へのニーズの高まりを受け、帯広（ばんえい競馬）を除く地方競馬全場のレースに対応した新たなウィジェットを開発いたしました。
地方競馬は開催場が多くデータ処理も複雑ですが、当社には自社メディア「 SPAIA競馬 」の運用で培った豊富なドメイン知識と、膨大なデータを安定的に処理・配信する技術的ノウハウがあります。これらを活かし、日本最大級のアクセス数を誇るスポーツナビのプラットフォーム上でも、遅延なく正確に情報を届ける体制を構築しました。
本ウィジェットの提供にあたり、当社の独自 AI エンジン「 KAIBA 」をベースに、スポーツナビ専用のオリジナル AI モデルを新たに開発。本コンテンツでは、この専用 AI が算出した「予想印」を提供いたします。
また、本コンテンツ内には「 Powered by Glad Cube 」等のクレジット表記がなされ、日本最大級のメディアで当社の技術力が活用されることを通じ、SPAIA ブランドのさらなる認知拡大と浸透を図ります。
■ リリースされたコンテンツの内容
スポーツナビからリリースされた競馬関連コンテンツは以下の通りです。
・地方競馬 全レースの出馬表・オッズ・レース結果
帯広（ばんえい競馬）を除く、地方競馬全場の出走馬情報、リアルタイムオッズ、着順確定後の払戻金情報を配信します。
・AI 予想印（スポーツナビ専用設計）
グラッドキューブが独自開発した競馬予想AIエンジン「 KAIBA 」を用い、本連携のためにチューニングされた「スポーツナビ専用の予想印」を提供します。
・AI 予想の買い目・根拠
AI が推奨する具体的な買い目と、その予想に至った根拠データを可視化し、初心者から上級者まで愉しめる情報を提供します。
■ 実際の表示イメージ
▼スマートフォン版
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340350/images/bodyimage1】
▼ パソコン（ PC ）版（※赤枠は弊社開発部分）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340350/images/bodyimage2】
■ 今後の展望
今後は、競馬ファンのみなさまがよりレースを愉しめるよう、AI 解析を用いたユニークなデータの提供や機能の拡充を予定しております。また、今回の地方競馬での実績を活かし、他の公営競技へのデータ提供や AI 予想の展開も視野に入れ、スポーツ × データの力で新しいエンターテインメントを創出してまいります。
■ スポーツナビについて
スポーツナビは20競技以上の最新情報や試合速報、ライブ配信等を提供する日本最大級のスポーツ総合サイトです。注目の試合を速報やライブ配信でリアルタイムにお届けしており、ワールドカップや高校野球など、注目の大型スポーツイベント開催時には報道特集を展開しています。
