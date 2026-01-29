明るさより“光質”。光質チューニング発想のデスクライトを提案
太陽光に近い自然光×蛍光管（特殊用途ランプ）×ワイド照射。受験・在宅ワーク・制作を“昼の見え方”へ
2026年1月29日?
有限会社ドリームチーム
デスクライト名品館／神奈川県横浜市
有限会社ドリームチーム（デスクライト名品館）は、明るさではなく“光質”に着目し、デスク環境を整える「光質チューニング」発想のデスクライト『ジェントライト(R)』（蛍光管・2Way：ベース／クランプ）を提案します。太陽光に近い色温度5,500K・高演色Ra95（当社測定値）と、横幅595mmのワイド照射で影・色味・画面と紙の見え方ストレスに配慮。一般照明用蛍光ランプの段階的廃止（2027年末までの製造・輸出入禁止）という社会背景の中でも、“作業の質”に直結する光環境を見直すきっかけを提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340045/images/bodyimage1】
背景：「明るさ」では埋まらない、デスクの“見え方ストレス”
近年、在宅ワーク・学習・制作など「机で過ごす時間」が伸びる一方で、手元の影、色の見え方、画面のギラつき、長時間作業での負担感など、“明るさだけでは解決しにくい困りごと”が顕在化しています。
また、一般照明用の蛍光ランプは水俣条約の流れを受け、日本でも2027年末までに製造・輸出入が段階的に禁止となることが公表されています（※使用・在庫流通が直ちに禁止されるものではありません）。 ?このタイミングを“照明の買い替え”ではなく、「作業の質を左右する光環境の再設計」として捉え直したい--それが本提案の背景です。
当社のジェントライト(R)のランプは一般照明用ではなく「特殊用途」分類であるため継続供給が可能です。
「光質チューニング」とは
当社が提案する「光質チューニング」は、明るさ（ルーメン）偏重ではなく、以下の“見え方の要素”を総合的に整える考え方です。
色再現（演色性）：色・肌・紙面の“自然な見え方”
光の質感：まぶしさ／ちらつきへの配慮
照射レンジ：手元～机全体をムラなく照らす
影の出方：書く・描く・打つ作業の邪魔を減らす
〈キーワード：「昼デスク化」／「影ストレスOFF」／「光質チューニング」〉
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340045/images/bodyimage2】
製品概要：蛍光灯型デスクライト『ジェントライト(R)』
特長1：太陽光に近い“自然な見え方”へ（色温度5,500K／Ra95）
色温度5,500K、高演色Ra95（当社測定値）の光で、紙・教材・資料・制作物の色味確認など、“見え方の違和感”に配慮します。 ?※感じ方には個人差があります。
特長2：ワイド照射（セード横幅595mm）で、机全体の影を抑えやすい設計
横幅595mmのワイドセードで、手元だけでなく机面を広く照らし、作業中にできやすい影のストレスを減らすことを目指しました。
特長3：2Way設置（ベース／クランプ）で、用途と机環境に合わせられる
卓上ベースとクランプが付属し、学習机・在宅ワーク・制作環境などに合わせて設置できます。クランプは天板厚50mmまで対応。
想定ユーザー（用途別）
受験・学習：ノートや教材の“影”が気になる／机全体を明るくしたい
在宅ワーク：紙と画面を行き来する／省スペース化したい（クランプ）
クリエイター：色味・質感を見ながら作業したい（高演色）
LEDが苦手と感じる層：光の刺激感が気になるため、別選択肢を探している
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340045/images/bodyimage3】
製品仕様（抜粋）
製品名：蛍光灯型デスクライト ジェントライト(R)
ランプ：24W形スリム管（特殊用途用）
色温度：5,500K
演色指数：Ra95（当社測定値）
消費電力：デスクライト使用時20W（USB併用時最大36W）
サイズ：セード横幅595mm／高さ最大630mm
設置：ベース／クランプ（天板厚50mmまで）
その他：USBポート× 2搭載
保証：本体1年保証・ランプも1年点灯保証／3ヶ月間返品保証
https://gent-lite.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340045/images/bodyimage4】
開発者から
明るさは数値で比較できますが、“光質”は作業の快適さとして後から効いてきます。影・色・机全体の見え方まで含めて整える「光質チューニング」で、受験・在宅ワーク・制作の時間を、より集中しやすい環境へ近づけたいと考えています。?（デスクライト名品館／開発担当）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340045/images/bodyimage5】
